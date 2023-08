Le leader du Parti exhorte Lang Son à réaliser des avancées socio-économiques

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a demandé vendredi 25 août lors d’une visite de travail à Lang Son (Nord) aux autorités locales de se concentrer sur la direction, l’orientation et la création de changements vigoureux en matière de développement socio-économique.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors de la séance de travail, à Lang Son, le 25 août. Photo: VNA

Il a exhorté la province à développer l’économie frontalière qui vise non seulement à accélérer sa croissance mais aussi à contribuer au développement économique du pays, notamment des provinces septentrionales, et en même temps, à renforcer les relations de voisinage amical et fiable avec la Chine.



Lang Son est appelée à combiner plus étroitement et harmonieusement le développement économique et le développement culturel et social, a-t-il indiqué lors de la séance de travail avec le Comité permanent du Comité du Parti et les cadres clés de la province de Lang Son sur la situation de la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti et de la résolution du 17e Congrès du Parti de la province de Lang Son pour le mandat 2020-2025.



Le leader du Parti est accompagné d’une délégation composée notamment des membres du Parti et ministres de la Sécurité publique Tô Lâm et de la Défense Phan Van Giang, du président du Front de la Patrie du Vietnam Dô Van Chiên et du ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên.

Lang Son a enregistré une croissance moyenne du produit intérieur brut régional de 6,95% sur la période 2021-2022, dont 6,67% entre 2021 et 7,22% en 2022. Elle est la première province du pays à déployer avec succès le "poste-frontière numérique", avec un système de contrôle intelligent permettant d’accélérer le dédouanement, et l’application des "citoyens numériques".

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également souligné la nécessité de donner la priorité au développement des ressources humaines suivant les grandes orientations fixées par le Congrès provincial du Parti du 17e mandat, et d’accorder une attention particulière au travail du personnel.



La province doit identifier clairement son rôle, sa position, ses avantages au sein de la région moyenne et montagneuse du Nord, du delta du fleuve Rouge, de la région de la capitale Hanoi ; attacher de l’importance à la connectivité régionale pour créer une force motrice pour le développement ; faire de Lang Son une province au développement rapide, durable, dotée des infrastructures synchrones, avec des services, une agriculture et une industrie orientés vers la modernité, a-t-il déclaré.

Il faut constamment rénover la méthode de direction des comités du Parti à tous les niveaux, rendre le Parti et le système politique vraiment sains, prévenir et repousser résolument les phénomènes négatifs, traiter strictement les cadres et les membres du Parti montrant des signes de dégradation en matière d’idéologie politique, de moralité, de mode de vie, d’"auto-évolution" et d’"auto-transformation", a-t-il encore indiqué.