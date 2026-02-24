Le leader du Parti exhorte la VNA, fiable artère d’information, à se hisser à des sommets

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a exhorté mardi 24 février l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à préserver son unité, à promouvoir l’innovation et à atteindre de nouveaux sommets, à la hauteur de son rôle de source d’information fiable pour le pays et de pilier de la confiance sociale dans cette nouvelle ère.



Lors d’une visite au siège de l’agence à Hanoi, où il a présenté ses vœux du Nouvel An lunaire aux responsables, journalistes, reporters et employés, le chef du Parti a salué leur dévouement sans faille. Alors que les familles à travers le pays se réunissaient pour le Têt, les journalistes de la VNA continuaient d’assurer un flux d’informations continu, offrant une couverture exhaustive de l’actualité nationale et internationale, ainsi que des mises à jour régulières sur les ajustements politiques des grandes puissances, a-t-il noté.



Étaient également présents à l’événement des membres du Politburo et des secrétaires du Comité central du Parti : Lê Minh Hung, président de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti ; Trinh Van Quyêt, président de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti ; Nguyên Trong Nghia, président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam; Pham Gia Tuc, chef du Bureau du Comité central du Parti; Pham Thi Thanh Trà, secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre ; Nguyên Van Hung, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme ; et Tô Ân Xô, assistant du secrétaire général du Parti, chargé du Bureau du secrétaire général du Parti.



Le secrétaire général Tô Lâm a mis en lumière les récents reportages et images de la VNA sur les activités de la délégation vietnamienne de haut niveau participant au Conseil de la paix pour Gaza aux États-Unis, qualifiant cette couverture de contribution essentielle au succès de cet important engagement diplomatique. Il a également affirmé que ces efforts ont permis de démontrer la responsabilité et l’engagement proactif du Vietnam face aux enjeux mondiaux.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude pour la contribution historique de la VNA tout au long de l’œuvre révolutionnaire de la nation, depuis les luttes pour l’indépendance et la réunification nationale jusqu’à l’œuvre actuelle d’édification et de développement du pays.



Il a souligné que la VNA compte le plus grand nombre de journalistes tombés au champ d’honneur parmi les organes de presse vietnamiens, avec 260 des 511 journalistes martyrs recensés à l’échelle nationale. Leurs sacrifices sont devenus essentiels à la nation, garantissant au public une information véridique et opportune.



Le secrétaire général Tô Lâm a également réaffirmé le rôle de la VNA en tant qu’organe de presse clé du Parti et de l’État, « banque d’informations » du gouvernement et lien vital entre le Parti et le peuple.



Entrant dans une nouvelle ère marquée par une circulation de l’information sans précédent, le leader du Parti a mis en garde contre le risque de voir la frontière entre vérité et mensonge s’estomper avec la rapidité de la diffusion. Dans ce contexte, les journalistes de la VNA doivent faire preuve de plus de fermeté, de professionnalisme et d’humanité que jamais. La rapidité est importante, mais l’exactitude est impérative. Chaque reportage de la VNA doit constituer un point d’ancrage fiable pour la société, les décideurs politiques et les citoyens.



Il a exhorté la VNA à renforcer sa communication, tant intérieure qu’extérieure, afin de consolider le consensus social et de promouvoir l’image d’un Vietnam pacifique, stable et en développement. Chaque article opportun, chaque mot précis et chaque photographie percutante peuvent agir comme un « ambassadeur numérique », contribuant non seulement à informer sur le pays, mais aussi à façonner la perception internationale de celui-ci.



Le leader du Parti a également exhorté la VNA à adopter proactivement les technologies de pointe, notamment l’intelligence artificielle (IA), tout au long de la chaîne de production de l’information, de la collecte et de la vérification des renseignements à l’édition, la diffusion et l’archivage. Il a souligné que la technologie est un outil qui améliore le travail humain, mais ne le remplace pas. Les journalistes doivent maîtriser la technologie pour ne pas être distancés, tout en préservant les valeurs fondamentales du journalisme révolutionnaire.

Le secrétaire général Tô Lâm présente ses vœux de Nouvel An à l'Agence vietnamienne d'information, le 24 février 2026. Photo: VNA

Il a par ailleurs encouragé une couverture médiatique plus large dans toutes les régions, des centres urbains aux zones reculées, des zones frontalières aux îles, ainsi qu’un engagement plus fort auprès des communautés vietnamiennes de l’étranger. Il a insisté sur le fait que les voix, les aspirations et les initiatives du peuple doivent être retransmises fidèlement et rapidement aux autorités compétentes.



Le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité de renforcer la coordination des actions au sein du système politique et avec les acteurs concernés afin de bâtir un solide « bouclier informationnel » – un bouclier proactif et résolu dans la lutte contre les fausses informations, les contenus malveillants et les distorsions, tout en promouvant activement ce qui est bon, positif et digne de confiance.



Il a insisté sur le fait que le journalisme aujourd’hui ne se limite pas à la diffusion de l’information, mais vise également à préserver la stabilité et l’intégrité du cadre spirituel de la société.



Exprimant sa profonde gratitude pour cette visite, ses vœux de Nouvel An et les conseils du secrétaire général Tô Lâm, ainsi que des autres dirigeants du Parti et de l’État, à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt), Vu Viêt Trang, membre du Comité du Parti du gouvernement, secrétaire du Comité du Parti de la VNA et directrice générale de la VNA, a déclaré que cette visite était une grande source d’encouragement pour les journalistes et les employés de la VNA en ce début d’année – première année de mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti, inaugurant une nouvelle ère de développement solide et prospère pour le pays.



Rendant compte au secrétaire général Tô Lâm des récents succès de la VNA et des principaux défis à venir, Vu Viêt Trang a souligné que le Comité du Parti de la VNA s’était attaché à mettre en œuvre les directives du Politburo et du Secrétariat, sous la direction du secrétaire général du Parti, notamment en renforçant l’édification du Parti, en organisant une structure organisationnelle rationalisée et efficace, en améliorant la qualité des ressources humaines et en accélérant l’application des technologies et la transformation numérique au sein du Parti.



La VNA s’est fixé comme priorité, en ce début d’année, l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’action visant à concrétiser la résolution du 14e Congrès national du Parti, la mise à jour du programme d’action du Comité du Parti de la VNA pour la période 2025-2030, ainsi que l’application des nouvelles résolutions du Bureau politique et des programmes d’inspection et de supervision pour 2026.



En janvier, la VNA a mené avec succès une importante campagne d’information sur le 14e Congrès national du Parti, avec le plus grand sens des responsabilités. Cette campagne a contribué au succès de cet événement politique majeur, renforcé la confiance du public dans la direction du Parti et dans l’avenir prometteur du pays, et consolidé la confiance internationale dans la voie d’un développement indépendant, autonome, résilient et confiant du Vietnam, a souligné Vu Viêt Trang.



La VNA a assumé avec succès son rôle d’agence de presse et de photographie nationale hôte, en organisant l’exposition photographique «Sous le drapeau du Parti – Le pays entre dans une nouvelle ère» au Centre national des congrès, lieu du 14e Congrès national du Parti. Durant cet événement, la VNA a produit plus de 13.000 éléments dans de multiples formats (textes, photos, vidéos, graphiques et podcasts) et dans différentes langues, dont le vietnamien, l’anglais, le français, le russe, le chinois et l’espagnol.



Le portail spécial de la VNA consacré au 14e Congrès national du Parti, accessible gratuitement, est devenu une source fiable et largement utilisée par les médias nationaux et internationaux ainsi que par le public, offrant des informations actualisées, précises et complètes. Les entretiens avec des experts et des universitaires étrangers, ainsi que les compilations de la presse internationale et de l’opinion publique sur le congrès, ont été largement cités et repris par les organes de presse.



Immédiatement après la campagne d’information sur le 14e Congrès national du Parti, toutes les rédactions de la VNA ont concentré leurs efforts sur une campagne d’information majeure concernant l’élection des députés à la 16e Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.



Un portail d’information multilingue sur les élections a été officiellement lancé le 3 février, jour du 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam. La plateforme sert désormais de base de données exhaustive couvrant les 15 mandats de l’Assemblée nationale, tout en étant mise à jour en continu sur le processus électoral en cours, mené de manière rigoureuse et systématique.



Vu Viêt Trang a souligné qu’au début de l’année 2026, la VNA avait effectué sa première activité extérieure en accueillant une délégation de l’agence de presse russe TASS, conduite par son directeur général.



En 2026, conformément à une proposition soumise au gouvernement, la VNA accueillera la réunion du Conseil exécutif de l’Organisation des agences de presse Asie-Pacifique (OANA), réunissant les représentants de 13 agences de presse majeures et réputées de la région, membres du Conseil exécutif.



Cette réunion offrira à la VNA une occasion importante de promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple, qui œuvrent à la réalisation de l’aspiration à une nation forte, prospère et heureuse, tout en assumant pleinement leur responsabilité en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde, a-t-elle dit.



Tout au long de l’année 2026, la VNA s’attachera à renforcer la normalisation et la connectivité avec ses agences de presse partenaires internationales, tout en améliorant la qualité de son contenu afin de diffuser plus efficacement des informations sur le développement du Vietnam auprès du public mondial.



Pendant les récentes vacances du Nouvel An lunaire, les unités d’information de la VNA ont continué à assurer une couverture médiatique ininterrompue, notamment des activités extérieures particulièrement importantes du secrétaire général Tô Lâm, aux États-Unis, a-t-elle fait savoir.



Les informations sur les activités du leader du Parti et de la délégation vietnamienne ont été publiées rapidement et avec précision dans plusieurs langues et formats, ainsi que des résumés complets de l’opinion publique internationale et de la couverture médiatique de ce voyage, a-t-elle encore indiqué. - VNA/VI