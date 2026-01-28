Le leader du Parti exhorte Cao Bang à transformer ses atouts en dynamique de croissance

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’exprime lors de la réunion de travail avec le Comité du Parti de la province de Cao Bang, le 28 janvier. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a tenu mercredi 28 janvier dans la province de Cao Bang (Nord) une réunion de travail avec le Comité provincial du Parti, où il a insisté sur la nécessité pour la région de transformer ses atouts spécifiques en moteurs de développement concrets et durables.



Il a souligné l’importance unique de Cao Bang, province montagneuse et frontalière, d’une importance stratégique pour la défense nationale, la sécurité et les affaires étrangères. Berceau de la révolution vietnamienne, c’est là que le président Hô Chi Minh est revenu au pays pour la première fois afin de diriger directement la cause révolutionnaire, jetant ainsi les bases de tournants décisifs dans l’histoire de la nation. C’est de cette terre que s’est dessinée la voie révolutionnaire du Vietnam, que s’est forgée la force stratégique du Parti et que s’est éveillée avec force l’aspiration à l’indépendance et à l’autonomie.



Il a souligné que l’histoire a conféré à Cao Bang un double rôle : celui de rempart infranchissable à la frontière nord du pays et celui de berceau de la pensée stratégique et de l’esprit d’autonomie qui ont sous-tendu les victoires révolutionnaires du Vietnam. Aujourd’hui, forte de son héritage historique, la province porte une lourde responsabilité : garantir la stabilité des frontières, renforcer la défense et la sécurité nationales et définir une voie de développement adaptée au nouveau contexte.



Par conséquent, la réunion de travail visait à saisir pleinement l’esprit du 14e Congrès national du Parti et à clarifier une trajectoire de développement adaptée à une province montagneuse et frontalière, riche d’une longue tradition révolutionnaire, en traduisant les orientations stratégiques centrales en actions et solutions concrètes et réalisables, en phase avec les réalités locales.



Reconnaissant le faible niveau de développement initial de Cao Bang, ses conditions naturelles difficiles, ses infrastructures limitées et les coûts élevés de connectivité et de production, le leader du Parti a souligné que la province ne pouvait se permettre un développement dispersé ni la simple reproduction mécanique de modèles issus de régions plus favorisées.



Chaque décision de développement doit tenir compte des spécificités de Cao Bang, transformer les défis en motivation, faire de sa position frontalière un atout stratégique et convertir le patrimoine culturel et historique en ressources concrètes pour le développement.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et des responsables visitent une exposition de photos du Comité du Parti de la province de Cao Bang. Photo : VNA

Tout en reconnaissant les efforts et les réussites de la province ces dernières années, malgré un contexte difficile, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que les approches et les mentalités, autrefois pertinentes, ne suffisent plus à accélérer la croissance et à réduire les écarts de développement.



Il a insisté sur l’importance cruciale de renouveler le modèle de croissance, de promouvoir l’application des technologies et la transformation numérique, d’améliorer le climat des affaires et de favoriser un style de leadership plus pragmatique et orienté vers l’action.



Pour une province comme Cao Bang, le développement ne doit pas se mesurer uniquement à l’aune de l’ampleur ou des taux de croissance, mais aussi à celle de l’amélioration des conditions de vie de la population, de l’accès aux services essentiels dans les zones reculées et frontalières, de la pérennité des moyens de subsistance et du renforcement de la confiance du public, a-t-il souligné.



Il a été conseillé à la province de restructurer son modèle de développement en l’orientant vers « l’efficacité, la productivité et le bien-être », en passant d’une croissance principalement axée sur le capital et le travail à une croissance centrée sur l’efficacité, la productivité totale des facteurs, le revenu et la qualité de vie. Cette orientation, a-t-il déclaré, est la bonne et devrait être institutionnalisée par le biais d’indicateurs concrets, de tâches clairement définies et de mécanismes de responsabilisation.



Le secrétaire général Tô Lâm a convenu que les avantages liés aux postes frontières devaient aller au-delà du simple dédouanement et se concentrer sur les services à valeur ajoutée, le soutien au commerce, la normalisation, la traçabilité et la numérisation des processus.



Il a également appelé à faire du tourisme un véritable secteur économique moteur, fondé sur une approche axée sur les produits, la promotion des destinations et des chaînes de services intégrées, tout en évitant une commercialisation effrénée susceptible de nuire aux ressources naturelles et à l’image de la province.



Saluant le choix de placer l’indice du bonheur au cœur de l’élaboration des politiques, il a exhorté la province à traduire cette approche en programmes concrets, assortis de résultats clairs et d’un contrôle rigoureux, conformément aux résolutions nationales sur l’éducation, la santé et la culture. Pour Cao Bang, il s’agit non seulement d’une politique sociale, mais aussi d’un fondement de la stabilité politique et sociale, de la confiance du public et de la défense nationale dans le nouveau contexte.



Le leader du Parti a souligné la nécessité d’associer étroitement le développement des ressources humaines au nouveau modèle de croissance et aux secteurs prioritaires de la province, tels que la logistique et le commerce frontaliers, le tourisme de qualité, une agriculture de spécialité associée à la transformation, et une gouvernance numérique de proximité. La formation doit être axée sur la demande, liée aux résultats en matière d’emploi et dispensée par le biais de mécanismes innovants « à la demande », en étroite collaboration avec les entreprises.



Il a également demandé de mettre en place une administration efficace et rationalisée, ainsi qu’un corps de fonctionnaires compétents et dévoués, tout en veillant à ce que la défense nationale, la sécurité, la gestion des frontières et les relations extérieures soient menées de manière proactive, afin de préserver fermement la souveraineté et les intérêts nationaux.



Il a souligné que le renforcement du Parti devait être considéré comme la garantie fondamentale de tout progrès, la confiance du public étant le critère suprême de la capacité de leadership.



Exprimant sa confiance dans la tradition et les aspirations révolutionnaires de Cao Bang, le secrétaire général du Parti a déclaré que la province était bien placée pour transformer ses atouts distinctifs en une dynamique de développement substantielle, contribuant ainsi aux objectifs nationaux tout en améliorant constamment le niveau de vie de la population. – VNA/VI