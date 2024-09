Le leader du Parti et président Tô Lâm assistera à la 79e session de l'AG de l’ONU et effectuera une visite d'État à Cuba

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm. Photo: VNA

Du 21 au 27 septembre 2024, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm et son épouse assisteront au Sommet de l’avenir, à la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU, travaillera aux Etats-Unis, puis effectuera une visite d'État à Cuba à l'invitation du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez et de son épouse.



Cette nouvelle a été annoncée par le ministère des Affaires étrangères dans son communiqué rendu public le 19 septembre. -VNA/VI