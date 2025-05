Le leader du Parti en Russie, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et en Biélorussie pour renforcer les liens globaux

Le président de l’époque, Tô Lâm (assis, à droite) et le président russe Vladimir Poutine supervisent l'échange de documents signés entre les deux pays à l’issue de leur entretien, à Hanoi, le 20 juin 2024. Photo : VNA

Les visites du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Russie et en Biélorussie, du 5 au 12 mai, contribueront à maintenir et à promouvoir la coopération globale entre le Vietnam et ces quatre pays dans le nouveau contexte, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

Le leader du PCV effectuera des visites d’État au Kazakhstan et en Azerbaïdjan, une visite officielle en Russie où il assistera à une cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre patriotique, puis une visite d’État en Biélorussie.

Lê Thi Thu Hang a déclaré que ces visites revêtent une importance particulière, car elles font suite aux célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, et s’inscrivent dans un contexte où le pays entre dans une nouvelle ère, celle de l’essor, du développement et de la prospérité de la nation.

Elles visent à intensifier le partenariat stratégique global avec la Russie, ainsi que l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec la Biélorussie, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan.

La responsable a décrit ces visites comme des étapes importantes supplémentaires dans la mise en œuvre de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, ainsi que dans une intégration proactive, active, globale et efficace au monde.

La tournée en Russie et dans les trois autres pays, qui faisaient autrefois partie de l’Union soviétique, notamment les pays d’Asie centrale et du Caucase, et qui ont soutenu le Vietnam dans ses luttes passées pour la sauvegarde de la nation, ainsi que dans sa cause actuelle de la construction et de la défense nationales, constitue une occasion d’affirmer la sincérité et la loyauté des liens du Vietnam avec la Russie, ainsi que sa volonté de promouvoir une coopération à long terme, efficace, substantielle et mutuellement bénéfique.

Pour la Russie, selon la vice-ministre, il s’agit de la première visite officielle en Russie depuis l’élection du dirigeant Tô Lâm au poste de secrétaire générale du Comité central du PCV. Elle s’inscrit dans un contexte particulièrement significatif, alors que les deux pays célèbrent le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques et célèbrent chacun leurs propres étapes historiques importantes.

Cette visite vise à renforcer la confiance politique, à identifier de nouvelles orientations pour porter l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global avec la Russie à un niveau supérieur, ainsi qu’à consolider la collaboration entre le PCV et les principaux partis politiques russes.

Par ailleurs, la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm et sa participation à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre patriotique témoignent du respect et de l’honneur du Vietnam pour les contributions et les sacrifices considérables consentis par l’ex-Union soviétique et la Russie actuelle dans la grande victoire contre le fascisme et pour le maintien d’une paix mondiale solide, a déclaré Lê Thi Thu Hang.

Pour le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et la Biélorussie, a-t-elle poursuivi, il s’agit des premières visites d’État du leader du PCV dans ces pays. Ces visites visent non seulement à consolider et à renforcer la confiance politique, mais aussi à exprimer la détermination du Vietnam à consolider sans cesse son amitié traditionnelle avec les pays de l’ex-Union soviétique.

Ces visites contribueront également à promouvoir la coopération entre le PCV et les principaux partis politiques des trois pays, tout en renforçant les échanges interpersonnels et en affirmant les sentiments positifs constants du peuple vietnamien envers les peuples de la Russie, du Kazakhstan, de l’Azerbaïdjan et de la Biélorussie.

Selon la responsable, ces visites constitueront la preuve la plus éclatante de la sincérité et de la fidélité du Parti, du gouvernement et du peuple vietnamiens envers ces pays, visant à établir des relations bilatérales plus durables, plus efficaces, plus substantielles et plus mutuellement bénéfiques, à la hauteur du potentiel de coopération, de la confiance politique et des aspirations des peuples vietnamien et de ces nations.

Dans les prochains jours, le secrétaire générale Tô Lâm aura d’importantes réunions avec les hauts dirigeants de ces pays pour façonner les relations dans les temps à venir, créant ainsi un nouvel élan pour la coopération dans divers domaines, en particulier les domaines nouveaux et potentiels tels que l’économie, le commerce, l’investissement, la science fondamentale, l’énergie, la haute technologie et l’intelligence artificielle (IA).

Lê Thi Thu Hang s’est dit convaincue que ces visites seront un grand succès, laissant des impressions mémorables dans le cœur des amis russes, kazakhstanais, azerbaïdjanais et biélorusses et de la communauté internationale, tout en continuant à diffuser et à renforcer l’image d’un Vietnam fidèle et affectueux envers ses amis traditionnels, et pleinement responsable envers la communauté internationale. Ces voyages créeront des forces motrices plus importantes pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère et réaliser les objectifs de développement fixés, contribuant ainsi activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Concernant la victoire du peuple soviétique dans la Grande Guerre patriotique, la vice-ministre a affirmé que ce triomphe avait été une grande source d’encouragement et de motivation, ainsi qu’une condition préalable importante pour que le peuple vietnamien, sous la direction du PCV et du président Hô Chi Minh, se dresse et lance un soulèvement général pour prendre le pouvoir. La Révolution d’août 1945 a éclaté dans un contexte d’«opportunité mûre» : l’effondrement du système fasciste, notamment la capitulation du Japon face à l’Union soviétique et aux Alliés, et la fin de la guerre en Europe. Le 2 septembre 1945, sur la place historique Ba Dinh, le président Hô Chi Minh lut la Déclaration d’indépendance proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam, annonçant une ère de liberté, d’indépendance nationale et de socialisme pour le pays. La victoire du peuple vietnamien a également largement contribué à la lutte des peuples du monde entier contre le fascisme pour la paix, la démocratie et le progrès social. De plus, dans cette lutte, des soldats volontaires vietnamiens ont participé directement à la bataille pour la défense de Moscou en 1941. De nombreux soldats vietnamiens ont sacrifié leur vie sur la terre soviétique héroïque.

La victoire de l’Armée rouge de l’Union soviétique et des forces progressistes et pacifistes du monde entier a créé un monument éclatant d’héroïsme pour l’humanité, qui sera à jamais honoré, car il constitue le fondement solide sur lequel repose aujourd’hui un monde développé et durable, a-t-elle conclu. – VNA/VI