Le leader du Parti demande un traitement rigoureux des projets en retard

Le secrétaire général du Parti, To Lam lors de la réunion. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti, To Lam, a appelé à des progrès plus significatifs dans la lutte contre le gaspillage, notamment en s'attaquant aux projets retardés, stagnants et inefficaces qui entraînent des pertes substantielles, afin de mobiliser et d'utiliser efficacement les ressources pour atteindre une croissance économique de plus de 8 % en 2025 et une croissance à deux chiffres les années suivantes.

S'adressant à une réunion des membres permanents du Comité central de pilotage pour la prévention et le contrôle de la corruption et des phénomènes négatifs (Comité de pilotage) à Hanoï le 25 mars, il a exhorté le gouvernement, les ministères et les autorités locales à mener des analyses approfondies, à identifier les causes des retards prolongés, à proposer des solutions et à définir clairement l'autorité responsable de chaque projet, affirmant que les responsabilités ne doivent pas être transférées et que des efforts accrus doivent être déployés pour mettre les projets en œuvre dans les meilleurs délais.

Un plan de résolution doit être finalisé d'ici le 30 juin, a-t-il déclaré.

Il a souligné la nécessité de renforcer la lutte contre la corruption, le gaspillage et les mauvaises pratiques, tout en achevant la rationalisation et la restructuration des unités administratives à tous les niveaux. Il a insisté sur la nécessité d'adopter une position ferme contre la corruption et les phénomènes négatifs, exhortant les comités et les dirigeants du Parti à tous les niveaux à exercer une surveillance stricte et à prévenir le lobbying, les intérêts de groupe, la corruption, le gaspillage et les comportements négatifs dans le travail du personnel ainsi que dans l'aménagement et l'utilisation des sièges et des biens publics des agences, unités et localités pendant le processus de restructuration. Il a également appelé à mettre fin aux retards dans la prise de décision, susceptibles d'entraîner des inefficacités et des coûts inutiles pour l'État, les citoyens et les entreprises.

Le Comité du Parti du gouvernement doit ordonner un examen urgent des biens publics dans les agences, unités et localités du pays afin d'élaborer des plans de gestion et d'allocation, suite à la rationalisation de l'appareil administratif à tous les niveaux, afin de garantir l'efficacité et la bonne utilisation, et de prévenir les pertes, le gaspillage, la corruption ou les abus, a-t-il déclaré, précisant que tous les biens publics inutilisés ou mal utilisés doivent être traités d'ici 2025.

Le chef du Parti a ordonné de mettre l'accent sur l'inspection, les enquêtes et le traitement définitif des cas de corruption, de gaspillage et de mauvaise conduite, en s'efforçant de mener à bien les enquêtes, les poursuites et les procès concernant 21 affaires et de conclure la vérification et le traitement de cinq affaires d'ici fin 2025, conformément aux directives du Comité de pilotage.

Il a exigé l'institutionnalisation complète des politiques du Parti en matière de lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs, telles que définies lors du 13e Congrès, d'ici 2025.

Il convient de veiller à la mise en œuvre simultanée des mesures de prévention de la corruption, du gaspillage et des phénomènes négatifs, en mettant l'accent sur la promotion d'une transformation numérique globale, conformément à la Résolution 57 du Bureau politique, a-t-il déclaré, appelant à des réformes administratives fortes s'appuyant sur la transformation numérique et l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer la gouvernance, la transparence et la responsabilité, tout en minimisant les obstacles inutiles pour les citoyens et les entreprises.

Il a souligné l'importance de développer les paiements électroniques afin de contrôler efficacement les actifs et les revenus ; de mettre en œuvre largement et substantiellement des actions et des solutions en matière d'éducation éthique, d'intégrité, d'économie et de service public et de former une culture d'honnêteté et de responsabilité comme partie intégrante du quotidien des fonctionnaires, des membres du Parti et du public.

To Lam a également demandé au comité du Parti au sein du gouvernement d’effectuer un recensement des biens publics à l’échelle nationale. L’objectif est de mettre en place un plan de gestion et d’utilisation efficace de ces biens après la réorganisation et la rationalisation des structures administratives.

Le secrétaire générale du Parti a également appelé à des efforts de communication efficaces pour parvenir à un consensus sociétal sur la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs, en alignant ces efforts sur les objectifs de développement du pays. - VNA/VI