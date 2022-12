Le leader du Parti demande d’édifier une armée politiquement forte

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, secrétaire de la Commission militaire centrale, a demandé d’édifier une armée bien entraînée, compacte et forte, lors de la conférence politico-militaire de l’armée, tenue mardi 20 décembre à Hanoi.

Il faut attacher de l’importance à l’édification d’une armée politiquement forte, en faire une base pour améliorer la qualité globale et la puissance de combat, contribuant à construire l’armée bien exercée, compacte et forte, absolument loyale à la Patrie, au Parti, à l’Etat, au peuple et au régime socialiste, capable de mener à bien toutes les tâches assignées, a-t-il déclaré.



Le chef du Parti a salué les résultats obtenus en 2022 par la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense, les officiers et les soldats de l’armée, dont la direction absolue et directe du Parti dans tous les aspects et la gestion centralisée et unifiée de l’État constituent le facteur décisif, et la Commission militaire central, le ministère de la Défense et les directions à différents niveaux de l’armée représentent le facteur de noyau.



Il a demandé à l’armée d’améliorer ses capacités de recherche, de prévision, de bien mettre en œuvre son rôle de conseil stratégique auprès du Parti et de l’Etat en matière militaire et de défense, d’avoir une gestion appropriée et efficace des situations et de ne pas se laisser faire ni surprendre.

Toute l’armée doit appréhender et posséder plus profondément la mise en œuvre de la politique de défense du peuple tout entier, de guerre populaire, de défense de la Patrie dans la nouvelle situation, a-t-il déclaré.

Il faut mieux mettre en œuvre l’option de combiner la consolidation de la défense avec le développement socio-économique, rechercher et ajuster la disposition des forces conformément au processus d’ajustement de l’organisation de l’armée dans la nouvelle situation, a-t-il poursuivi.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également demandé à l’armée de se coordonner avec d’autres forces pour maintenir la sécurité et l’ordre sociaux et répondre de manière proactive et efficace aux défis de sécurité non traditionnels.

Il faut mettre en œuvre sérieusement la résolution n°05-NQ/TW du Bureau politique sur l’organisation de l’Armée durant la période 2021-2030 et les années suivantes, car il s’agit d’une question très importante liée au travail idéologique et politique, a-t-il indiqué.

En 2023, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense se sont fixé les tâches d’être proactifs dans le travail de prévision et de conseil stratégique auprès du Parti et de l’Etat, de mettre en œuvre efficacement des stratégies, des projets et du système juridique militaire et défensif, de continuer à construire et à consolider la défense du peuple tout entier.

D’autres tâches consistent à bien mettre en œuvre la politique de combiner la consolidation de la défense avec le développement socio-économique, à élever la qualité globale et la puissance de combat de l’armée, et à améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de défense.