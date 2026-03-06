Le leader du Parti demande de réorienter le travail d’inspection vers la prévention précoce

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’adresse à la réunion avec la Commission d’inspection du Comité central du Parti, à Hanoi, le 5 mars. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a demandé jeudi 5 mars de réorienter fortement les activités d’inspection et de supervision pour qu’elles soient centrées sur la prévention précoce et proactive, le contrôle du pouvoir et la détection des risques d’infraction.

S’adressant à une réunion avec la Commission d’inspection du Comité central du Parti, en préparation du 2e Plénum du Parti du 14e mandat, il a exhorté à un renforcement de la supervision afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse et effective de toutes les directives, politiques et orientations du Parti.

L’approche devait être à la fois stricte et facilitatrice; les violations devaient être traitées avec fermeté, sans zones interdites ni exceptions ; tout en défendant les gens qui osent agir avec innovation, esprit de rupture et responsabilité dans l’intérêt général, a-t-il déclaré.

Le travail d’inspection et de supervision de la mise en œuvre de la discipline du Parti doit être bien exemplaire, impartial, et non mécanique ou figé dans les règles. Il ne doit pas engendrer une mentalité de «sécurité avant tout» qui décourage la prise de décision et l’action, et qui, de ce fait, freine le développement du pays, a-t-il indiqué.

Dans le même temps, il est également nécessaire de perfectionner le mécanisme de contrôle du pouvoir dans ce travail même afin de garantir que toutes les activités d’inspection soient objectives, transparentes et conformes aux principes, a-t-il recommandé.

Immédiatement après le 14e Congrès national du Parti, la Commission d’inspection du Comité central du Parti s’est concentré sur la formulation de recommandations concernant l’élaboration, la modification et le complément des règlements relatifs au travail d’inspection et de supervision.

Les efforts visent notamment à élaborer des projets à soumettre au Politburo pour examen et présentation au 2e Plénum du Parti du 14e mandat : le Règlement de travail de la Commission d’inspection du Comité central du Parti du 14e mandat, le Rapport sur le bilan de 20 ans de mise en œuvre de la résolution n°14-NQ/TW du 30 juillet 2007 sur le renforcement du travail d’inspection et de supervision du Parti, et le projet de règlement remplaçant le règlement n°296-QD/TW du 30 mai 2025 du Comité central du Parti sur l’inspection, la supervision et la discipline du Parti.

Saluant ces efforts, le secrétaire général Tô Lâm a exhorté à continuer à peaufiner ces trois projets en se basant sur la synthèse, l’héritage des éléments pertinents des résolutions et règlements antérieurs, à mener des recherches complémentaires afin de les enrichir de nouveaux points de vue, contenus et règlements adaptés à la réalité.

Vue d’ensemble de la réunion, à Hanoi, le 5 mars. Photo : VNA

Il a souligné que le travail d’inspection, de supervision et de discipline du Parti doit s’inscrire dans le cadre global de l’édification du Parti, de l’amélioration de la gouvernance nationale et de la réalisation des objectifs stratégiques de développement national définis lors du 14e Congrès national du Parti.

L’inspection et la supervision constituent à la fois d’importantes méthodes de direction du Parti et des mécanismes d’autocorrection, d’autoprotection, d’auto-amélioration et d’auto-renforcement ; des outils de contrôle du pouvoir, de maintien de la discipline et de l’ordre au sein du Parti ; et des facteurs garantissant la mise en œuvre sérieuse et effective des politiques du Parti, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général Tô Lâm a demandé de clarifier les responsabilités des comités, des organisations, des cellules et des membres du Parti dans le travail d’inspection, de supervision et de discipline du Parti.

Les comités, des organisations, des cellules du Parti doivent élaborer proactivement des programmes et des plans d’inspection et de supervision adaptés à la réalité, et d’éviter de défausser les responsabilités sur l’organe d’inspection, a-t-il indiqué.

Chaque membre du Parti a également la responsabilité de participer à la supervision au sein de son organisation selon les principes du centralisme démocratique, de la critique et de l’autocritique, a-t-il poursuivi.

Le leader du Parti a également souligné la nécessité de continuer à améliorer le mécanisme de coordination étroite et synchronisée entre le travail d’inspection du Parti et les activités d’inspection, d’audit, d’enquête, de poursuite et de jugement de l’État.

Il faut contruire les commissions et les organismes d’inspection à tous les niveaux et d’un contingent d’inspecteurs à hauteur des exigences et des tâches; renforcer l’application de la science, de la technologie et de la transformation numérique dans le travail d’inspection et de supervision, a-t-il indiqué. – VNA/VI