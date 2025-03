Le leader du Parti conclut ses visites en Indonésie et au Secrétariat de l’ASEAN

Le président Prabowo Subianto fait ses adieux au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, son épouse Ngô Phuong Ly et une haute délégation vietnamienne ont quitté mardi 11 mars Jakarta, concluant leur visite d’État de trois jours en Indonésie et leur visite officielle au Secrétariat de l’ASEAN.



Les visites ont été effectuées à l’invitation du président de la République d’Indonésie et président du Parti du mouvement de la grande Indonésie (Gerindra) Prabowo Subianto, et du secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn.



La délégation se dirige actuellement vers Singapour pour une visite officielle à l’invitation du Premier ministre singapourien et secrétaire général du Parti d’action populaire (PAP) Lawrence Wong.



Le président Prabowo Subianto est venu à l’aéroport pour faire ses adieux au secrétaire général Tô Lâm et à la haute délégation vietnamienne.



Au cours de son séjour, le leader du Parti a eu des entretiens avec le président indonésien, a rencontré le président du Conseil des représentants du peuple, le président du Conseil des représentants régionaux et le président de l’Assemblée consultative du peuple (MPR).



Il a reçu des entreprises indonésiennes et a rencontré le personnel de l’ambassade et de la mission du Vietnam en Indonésie. Il a également assisté au dialogue d’affaires de haut niveau Vietnam-Indonésie et a participé à une cérémonie marquant les 30 ans d’adhésion du Vietnam à l’ASEAN où il a prononcé un discours liminaire.



Lors de ces événements, les deux parties ont réaffirmé leur engagement envers l’amitié traditionnelle et la coopération globale entre les deux pays. Elles ont convenu d’élever les relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique global, s’engageant à renforcer la confiance politique, la coopération et la coordination pour relever les défis mondiaux sur la base du respect du droit international, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique.



Dans l’esprit d’ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, les deux parties ont souligné l’importance de renforcer les échanges interpersonnels et de procéder à des évaluations régulières des relations à travers les mécanismes de coopération existants.



Elles ont également convenu d’approfondir la collaboration économique pour contribuer aux efforts communs du Vietnam et de l’Indonésie pour devenir des pays à revenu élevé d’ici le 100e anniversaire de leur indépendance en 2045.



Pour atteindre cet objectif, les deux pays se sont fixé un objectif commercial bilatéral de 18 milliards de dollars d’ici 2028 et continueront de renforcer la coopération économique intersectorielle. Ils ont convenu d’élargir la coopération à de nouveaux domaines pour un avenir durable tels que l’économie verte, la sécurité alimentaire et énergétique, l’industrie halal, la pêche, l’agriculture, la coopération maritime, la science et la technologie, la transformation numérique, l’IA, la banque et la finance.

En mettant l’accent sur le soutien mutuel et la coordination étroite dans les forums multilatéraux, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération et la coordination au sein de l’ASEAN, de l’ONU, du Mouvement des non-alignés, du Forum de coopération économique Asie-Pacifique et des forums interparlementaires, ainsi qu’à consolider le processus de construction de la communauté de l’ASEAN.



Les deux pays se sont engagés à maintenir la paix, la sécurité, la stabilité et la liberté de navigation et de survol conformément à la position constante de l’ASEAN, soulignant l’importance de régler pacifiquement les différends par des mesures juridiques et diplomatiques et dans le plein respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a assisté à la cérémonie d’annonce de la liaison directe de la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines reliant Hô Chi Minh-Ville à l’île balnéaire de Denpasar à Bali. Il a également assisté à l’échange de plusieurs documents de coopération dans différents domaines.



La visite du secrétaire général Tô Lâm au Secrétariat de l’ASEAN démontre fortement l’engagement stratégique du Vietnam envers le bloc, affirmant que l’ASEAN continue d’être une priorité absolue dans la politique étrangère du Vietnam dans sa nouvelle ère. - VNA/VI