Le leader du Parti au lancement de la construction d’écoles internats dans les communes frontalières

Le secrétaire général To Lam. Photo: VNA

Dans la matinée du 19 mars, le ministère de l’Éducation et de la Formation, en coordination avec la Télévision du Vietnam, le groupe VNPT, le groupe Viettel et 17 villes et provinces, a organisé la cérémonie de mise en chantier des écoles internats multi-niveaux (primaire et collège) dans les communes frontalières terrestres pour l’année 2026.



L’événement s’est tenu à la fois en présentiel et en ligne. Le secrétaire général du Parti, To Lam, et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont assisté à l’événement au point central situé à l’École internat primaire et collège de Dong Dang, commune de Dong Dang, province de Lang Son.



Cet événement concrétise la conclusion n°81-TB/TW du 18 juillet 2025 du Bureau politique relative à la politique d’investissement dans la construction d’écoles dans les communes frontalières, le gouvernement ayant promulgué la résolution n°298/NQ-CP du 26 septembre 2025 portant sur le plan d’action pour la mise en œuvre de cette conclusion. À l’échelle nationale, 248 écoles internats multi-niveaux seront construites dans les 248 communes frontalières terrestres.



Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé que grâce à la mobilisation résolue de l’ensemble du système politique, notamment des localités, 100 écoles internats multi-niveaux avaient été lancées simultanément le 9 novembre 2025. Selon lui, à la fin de 2025, 108 écoles ont été mises en chantier, dont une achevée et mise en service le 31 janvier 2026 (école Si Pa Pin, Dien Bien).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Avec le lancement simultané de 121 écoles internats multi-niveaux aujourd’hui, le total atteint 229 établissements, contribuant au développement éducatif global dans 229 communes frontalières. Le gouvernement et le Premier ministre demandent de poursuivre l’évaluation des besoins et des conditions locales afin de déployer ce programme, avec une perspective d’extension aux zones insulaires, a déclaré le Premier ministre.



Afin d’achever rapidement les projets et d’en assurer l’efficacité, Pham Minh Chinh a demandé aux responsables des ministères, des organismes concernés et des autorités locales de renforcer la direction, de lever rapidement les difficultés et de superviser étroitement les travaux, en garantissant une utilisation efficace des ressources, conforme à la loi, sans gaspillage, et en assurant la qualité des ouvrages. Les écoles lancées en 2025 doivent être achevées avant le 30 août 2026, et celles lancées aujourd’hui avant le 30 août 2027.



Parallèlement, le gouvernement élabore un décret sur l’organisation, le fonctionnement et les mécanismes spécifiques de ce modèle d’écoles internats multi-niveaux, a-t-il affirmé.



S’exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire général To Lam a souligné que le Parti et l’État accordent toujours une grande attention et des investissements importants au développement de l’éducation et de la formation dans les zones frontalières.

Le secrétaire général To Lam. Photo: VNA



Cependant, le réseau scolaire, en particulier les écoles internats multi-niveaux dans les communes frontalières, reste encore limité, et les conditions d’apprentissage des élèves demeurent insuffisantes par rapport aux zones de plaine. C’est pourquoi le Bureau politique a décidé d’investir dans la construction de 248 écoles internats multi-niveaux dans les 248 communes frontalières terrestres, une politique à forte portée humaine, illustrant l’attention particulière du Parti et de l’État envers les populations des zones frontalières et reculées, a-t-il déclaré.



Afin que ces projets soient achevés dans les délais, pour être mis en service à temps pour l’année scolaire 2027-2028, tout en garantissant la qualité et l’efficacité, le secrétaire général a demandé aux comités du Parti et aux autorités locales de s’engager résolument, de considérer cela comme une mission politique particulièrement importante, de renforcer le contrôle et le suivi de l’avancement, afin d’assurer une mise en œuvre rapide, efficace et conforme, sans laisser place à la corruption, au gaspillage ou aux dérives.



Avec une nouvelle dynamique et un esprit de solidarité et de responsabilité des autorités et des populations locales, le secrétaire général s’est déclaré convaincu que l’École internat primaire et collège de Dong Dang en particulier, ainsi que les écoles mises en chantier aujourd’hui et auparavant, seront rapidement achevées et mises en service de manière efficace, devenant des « repères éducatifs » dans les zones frontalières, contribuant à la formation des ressources humaines, au développement socio-économique durable et à l’avenir des régions frontalières du pays. -VNA/VI