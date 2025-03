Le leader du Parti assiste au lancement de la ligne HCMV-Bali de Vietnam Airlines

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a assisté à la cérémonie d’annonce officielle de la ligne directe de Vietnam Airlines reliant Hô Chi Minh-Ville et Denpasar, l’île balnéaire de Bali, le 9 mars, dans le cadre de son voyage en cours en Indonésie.



Il s’agit de la deuxième liaison du porte-drapeau national entre le Vietnam et l’Indonésie, portant à 14 le nombre total de vols hebdomadaires entre les deux pays.



Lors de l’événement, l’ambassadeur d’Indonésie au Vietnam, Denny Abdi, a souligné l’importance d’une connectivité renforcée entre les deux pays. Il a salué l’initiative de Vietnam Airlines d’établir des vols directs entre les deux localités, notant que ce développement stimulerait le trafic touristique dans les deux sens et ouvrirait de nombreuses opportunités de coopération bilatérale dans divers secteurs.



La diplomate a souligné que Hô Chi Minh-Ville est le centre économique du Vietnam, tandis que Denpasar est une destination préférée des touristes internationaux.



Vietnam Airlines exploitera initialement quatre vols aller-retour par semaine entre les deux localités à partir du 1er juin, avec un service les mercredis, jeudis, samedis et dimanches. À partir de juillet, elle augmentera la fréquence à des vols quotidiens.



Tous les itinéraires seront exploités par des avions Airbus A321, offrant aux passagers des expériences de voyage confortables et pratiques.



Le président de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hoa, a déclaré que la compagnie aérienne nationale s’engageait à continuer de développer ses itinéraires grâce à des partenariats élargis avec des compagnies aériennes et des agences de voyage indonésiennes. Les projets futurs comprennent l’augmentation des fréquences de vol et l’amélioration de la qualité du service à tous les points de contact avec les clients.



Lors de la cérémonie de lancement, Vietnam Airlines a signé un protocole d’accord avec l’Association indonésienne des agents de voyages (ASTINDO) sur la coopération dans le développement du tourisme entre les deux pays. Cet accord servira de base à des activités de promotion conjointes, à des initiatives de marketing et à une collaboration dans le développement de produits et services aéronautiques.

Au cours des dernières années, l’Indonésie a été considérée comme le plus grand marché touristique d’Asie du Sud-Est, avec la quatrième plus grande population au monde. Le trafic aérien de passagers entre le Vietnam et l’Indonésie a atteint plus de 800.000 voyageurs en 2024, en hausse de 61% par rapport à 2019.



Avec l’ouverture du vol direct vers Denpasar, Vietnam Airlines continue d’affirmer son rôle de transporteur national dans le renforcement des connexions mondiales du Vietnam alors que le pays entre dans une nouvelle ère - celle de l’essor de la nation.



A cette occasion, la compagnie à la fleur de lotus propose à ses clients une promotion spéciale avec des tarifs aller-retour à partir de plus de 4,52 millions de dôngs (177 dollars), taxes et frais compris.



Cette offre s’applique aux vols au départ entre le 1er et le 15 juin 2025, les billets étant disponibles à l’achat jusqu’au 30 mars 2025 dans les billetteries et agences officielles ainsi que sur le site Internet et l’application mobile de la compagnie aérienne. – VNA/VI