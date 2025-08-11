Le leader du Parti assiste à l’inauguration du buste du président Hô Chi Minh à Séoul

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et son épouse, accompagnés d’une haute délégation vietnamienne en visite d’Etat en République de Corée, ont assisté dimanche 10 août à Séoul, à la cérémonie d’inauguration du buste du président Hô Chi Minh dans l’enceinte de l’ambassade du Vietnam en République de Corée.

La statue du président Hô Chi Minh est non seulement une œuvre culturelle et artistique, mais aussi un symbole vivant de l’amitié, de la solidarité étroites entre les peuples vietnamien et sud-coréen. Elle rappelle les valeurs qu’il avait consacrées toute sa vie à l’indépendance, à la liberté, à la paix, à l’amitié entre les peuples.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé son émotion d’assister à la cérémonie d’inauguration du buste du président Hô Chi Minh, affirmant que c’était une occasion de commémorer les grandes contributions de l’Oncle Hô au pays ainsi que l’amitié entre le Vietnam et la République de Corée.

Il a souligné que cet événement revêtait une grande signification à l’occasion du 135e anniversaire de naissance du président Hô Chi Minh et que tout le pays s’orientait vers le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

Vue de la cérémonie d’inauguration du buste du président Hô Chi Minh dans l’enceinte de l’ambassade du Vietnam en République de Corée. Photo: VNA

La statue du président Hô Chi Minh dans l’enceinte de l’ambassade du Vietnam en République de Corée permet à chacun de se sentir plus proche de l’Oncle Hô, de remémorer et de se résoudre à mettre en œuvre ses enseignements pour réaliser son aspiration que le pays se tienne aux côtés des puissances mondiales.

Le monde entier connaît Hô Chi Minh comme héros de l’indépendance nationale, éminent homme de culture, grand penseur, stratège génial et diplomate exemplaire. Ses patrimoines n’appartiennent pas seulement au peuple vietnamien, mais aussi au peuple progressiste du monde entier.

Le leader du Parti a espéré que le personnel de l’ambassade du Vietnam veillera à ce que la statue du président Hô Chi Minh devienne une adresse populaire, renforçant la solidarité entre les Vietnamiens étudiant et vivant en République de Corée ; afin que les Sud-Coréens ou les Vietnamiens venant en République de Corée puissent exprimer leurs sentiments pour l’Oncle Ho et se sentir plus proches du Vietnam. – VNA/VI