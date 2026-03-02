Le leader du Parti appelle à une lutte résolue contre « l'ennemi intérieur » grâce à une réflexion et des approches novatrices

Lors de la réunion. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a déclaré le 2 mars qu'une nouvelle résolution visant à renforcer le rôle du Parti dans la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes néfastes affirmera l'attention particulière que le Parti porte à cette question et servira de « déclaration » pour poursuivre et intensifier avec détermination la lutte contre « l'ennemi intérieur » dans cette nouvelle ère, en adoptant une réflexion renouvelée et des approches innovantes.

Cette Résolution devrait être approuvée lors du prochain 2e Plénum du 14e Comité central du Parti.

Présidant une séance de travail avec la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti et les organismes compétents, afin d'examiner un projet de bilan des vingt années de mise en œuvre de la Résolution adoptée lors du 3e Plénum du Comité central du Parti (10e mandat) concernant le renforcement du leadership du Parti en matière de prévention et de contrôle de la corruption et du gaspillage, et de soumettre un nouveau projet de résolution au Comité central du Parti, le secrétaire général Tô Lâm a demandé à la Commission d'intégrer pleinement les observations issues de la réunion et de finaliser rapidement le projet afin d'en garantir la plus haute qualité avant de le soumettre au Bureau politique et au Comité central du Parti pour examen et décision, conformément à la réglementation.

Dans ses conclusions, le secrétaire général Tô Lâm a félicité et hautement apprécié les efforts diligents de la Commission des Affaires intérieures. Photo : VNA

Dans ses conclusions, le secrétaire général Tô Lâm a félicité et hautement apprécié les efforts diligents de la Commission des Affaires intérieures. Il a souligné que l’organe a collaboré étroitement avec les agences concernées pour élaborer ce document de manière extrêmement minutieuse, sérieuse et méthodique. Le projet comporte de nombreux éléments novateurs, ainsi que des points de vue et des solutions transversales, révolutionnaires, étroitement ancrés dans la réalité pratique et répondant pleinement aux exigences de la lutte contre la corruption et le gaspillage dans la nouvelle ère.

Le chef du Parti a demandé la Commission des Affaires intérieures de poursuivre ses recherches et d’intégrer l'ensemble des contributions formulées lors de cette réunion. Il est impératif de parfaire le document avec la plus haute exigence de qualité avant de le soumettre au Bureau politique et au Comité central pour examen et décision finale.

Le chef du Parti a souligné que la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et autres phénomènes néfastes demeurent une tâche particulièrement importante, régulière et de longue haleine dans le cadre de la construction et de la rectification du Parti et du système politique et que la lutte résolue et persistante contre ces fléaux constitue une politique constante et inébranlable du Parti et de l'État.

Il a souligné la nécessité de traiter les infractions avec rigueur, humanité et fermeté, sans aucune exception ni zone d'ombre, tout en renforçant le contrôle sur les secteurs clés, sensibles et émergents sujets à la corruption, au gaspillage et aux phénomènes néfastes.

Parallèlement, la lutte contre la corruption doit s'accompagner de la mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique, notamment le maintien d'une croissance économique à deux chiffres dans les années à venir, a-t-il insisté. Il a appelé à la création d'un environnement transparent et d'un cadre légal sûr afin que les citoyens et les entreprises puissent investir et opérer en toute confiance, et a encouragé les responsables et les membres du Parti à faire preuve de proactivité, de créativité et d'audace dans l'action pour le bien commun.

L'objectif global, a-t-il déclaré, est d'harmoniser les intérêts de l'État, des entreprises et du peuple, de lever les obstacles au développement et de contribuer à l'édification d'une culture du Parti forte et à la promotion de la culture vietnamienne dans cette nouvelle ère. - VNA/VI