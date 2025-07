Le leader du Parti appelle à une attention accrue envers les personnes ayant rendu des services à la Patrie

À l'occasion du 78e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947 – 2025), une rencontre réunissant des personnes méritantes et témoins historiques exemplaires s'est tenue le 24 juillet à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

L'événement a été organisé par le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec les ministères de la Défense, de la Sécurité publique, le journal Nhân Dân (Le Peuple), la Télévision du Vietnam et le Comité populaire de la ville de Hanoï.

Dans son rapport, la ministre de l'Intérieur, Pham Thi Thanh Trà, a souligné les grandes contributions de plus de 9,2 millions de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, dont plus de 1,2 million de martyrs, près de 140 000 mères héroïques vietnamiennes, plus de 600 000 soldats blessés et malades, ainsi que des millions de personnes qui sont des proches de martyrs, de révolutionnaires emprisonnés par l'ennemi ou exposés à des produits chimiques toxiques...

Dans son discours, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a souligné que depuis près d'un siècle, sous la direction juste et éclairée du Parti communiste du Vietnam, toute la nation vietnamienne s'est unie pour surmonter d'immenses épreuves, lutter avec courage contre les envahisseurs étrangers, conquérir l'indépendance, la liberté et l'unité nationale, tout en préservant fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays.

Il a rappelé la belle tradition "Quand on boit de l'eau, on pense à sa source" du peuple vietnamien. Il a affirmé que les personnes méritantes constituent un patrimoine précieux de la nation et un symbole sacré du patriotisme et de la moralité vietnamienne. Le travail de reconnaissance envers les personnes méritantes n'est pas seulement une grande politique, mais aussi un impératif du cœur, une responsabilité politique et morale de l'ensemble du système politique et de toute la société.

Il a demandé à tous les échelons, secteurs, localités de continuer à promouvoir vigoureusement les traditions de reconnaissance, illustrées par les dictons "Quand on boit de l’eau, il faut se souvenir de sa source" et "Lorsque vous mangez un fruit, pensez à celui qui a planté l'arbre".

Il a souligné que la prise en charge et la mise en œuvre des politiques préférentielles en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution doivent être considérées comme un devoir, une mission régulière et de long terme de l'ensemble du système politique et de toute la société.

Le secrétaire général du PCV Tô Lâm s'exprime. Photo: VNA

Le secrétaire général Tô Lâm a demandé de poursuivre l'examen, l'amélioration et la bonne mise en œuvre des politiques préférentielles en faveur des personnes méritantes de la révolution ; de prêter une attention proactive à leurs aspirations légitimes et à celles de leurs proches. Il a également souligné l'importance de renforcer les efforts de recherche des restes des martyrs, d'élargir la coopération internationale et les échanges d'informations à ce sujet, ainsi que d'investir dans les équipements et les technologies.

Le leader du Parti a recommandé de combiner l'augmentation du budget de l'État avec la mobilisation accrue et la diversification des ressources sociales pour les politiques en faveur des personnes méritantes de la révolution.

Il a souligné la nécessité de restaurer et d'embellir les tombes et cimetières de martyrs, les monuments commémoratifs ; de soutenir l'amélioration des logements, la construction et la modernisation des établissements de soins pour les personnes méritantes ; de veiller à leur accès aux soins de santé, à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'emploi et au logement, en particulier pour ceux qui rencontrent encore des difficultés.

À cette occasion, les dirigeants du Parti et de l'État ont offert des cadeaux aux représentants des personnes méritantes et témoins historiques présents à la rencontre. -VNA/VI