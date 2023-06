Le leader du Parti appelle à une action plus proactive contre la corruption

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a demandé lundi 19 juin lors d’une conférence à Hanoi de promouvoir davantage le sens des responsabilités, de s’attaquer à la corruption et de ne pas s’en remettre aux supérieurs hiérarchiques.

Vue d'ensemble de la conférence, à Hanoi, le 19 juin. Photo : VNA

Il a fait cette demande lors d’une conférence destinée à faire le bilan d’un an d’activité des Comités de pilotage provinciaux pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, le "bras étendu" du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Après seulement un an d’activité, de nombreux Comités de pilotage provinciaux ont fait preuve de grands efforts, d’une grande détermination, ont tiré de précieuses expériences et de bonnes pratiques ; mais certains d’autres se trouvaient en butte à des difficultés et problèmes à résoudre.



Il faut avoir une appréhension et une prise de conscience plus approfondies de la position, du rôle, des fonctions, des missions et des attributions des Comités de pilotage provinciaux, a déclaré le leader devant plus de 2.500 délégués, exigeant d’éviter de "démarrer en éléphant mais finir en queue de souris".

Le secrétaire général a exhorté à continuer d’élever davantage le sens des responsabilités des comités du Parti, la combativité des comités et des organisations du Parti, l’esprit d’avant-garde et d’exemplarité, à persister à développer une culture de la probité au sein des cadres, des membres du Parti, des fonctionnaires, des employés et de la population.

Il a également demandé de mieux faire le travail d’édification et de remodelage du Parti, de faire reculer la dégradation sur le plan de l’idéologie politique, de la moralité et du mode de vie, les signes d’"auto-évolution" et d’"auto-transformation", l’individualisme et les intérêts de groupe.

Il a recommandé d’élaborer des programmes, plans et règles de travail de manière méthodique et stricte, de procéder au contrôle régulier de l’exécution de cette mission, de promouvoir davantage le rôle des organes, des élus, du Front de la Patrie du Vietnam, des organisation socio-politique, de la presse et du peuple dans ce combat.

Appelant à traiter strictement les violations de manière précoce et de loin, il a demandé de diriger et de coordonner le règlement définitif des affaires liées aux sociétés Viêt A, AIC, FLC, Van Thinh Phat, aux centres de contrôle technique des véhicules, contribuant à la bonne préparation du personnel pour les congrès du Parti aux différents échelons du prochain mandat.

La lutte contre la corruption et les pratiques malsaines est un combat très ardu et complexe, mais avec la participation de l’ensemble du système politique, le consensus et le soutien du peuple, ce fléau sera certainement repoussé, a-t-il affirmé.

Il faut éliminer l’idée de faire marche arrière en arguant qu’une lutte trop engagée contre la corruption et les pratiques malsaines risque d’entraver le développement et de freiner la créativité, a-t-il encore indiqué, ajoutant que celui qui devient un blocage devra s’écarter et laisser la place aux autres.