Le leader du Parti appelle à renforcer le cadre juridique de la sécurité alimentaire

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm lors de la réunion. Photo: VNA

L’amélioration des mécanismes et des politiques en matière de sécurité alimentaire doit viser à protéger au mieux la santé publique, à renforcer la confiance des consommateurs dans les produits alimentaires de tous les jours et à créer un environnement transparent et favorable aux producteurs et commerçants légitimes, a déclaré le secrétaire général du Parti, To Lam, le 11 mars.



Président de la réunion du premier trimestre du Conseil permanent du Comité directeur central pour le perfectionnement des institutions et des lois, il a souligné que les infractions liées à la production et au commerce d’aliments non conformes aux normes, qui menacent la santé publique, doivent être traitées avec la plus grande fermeté.



Le leader du Parti a demandé au Comité du Parti gouvernemental d’enjoindre les ministères et les secteurs concernés à mener un examen approfondi des positions et des directives du Parti en matière de sécurité alimentaire. Sur la base de cet examen, les autorités devront définir les orientations et les actions à entreprendre pour améliorer les mécanismes et les politiques de gestion de la sécurité alimentaire dans les prochains mois.



Il a insisté sur le fait que les efforts doivent aller au-delà de la simple révision et du complément de la loi sur la sécurité alimentaire et de ses textes d’application. Les lacunes relatives aux normes, aux réglementations techniques, à la gestion de la qualité des produits et au contrôle des marchandises doivent être traitées de manière coordonnée afin de garantir la faisabilité et la conformité aux pratiques internationales.



Concernant les amendements à la loi sur la sécurité sanitaire des aliments, le dirigeant du Parti a déclaré que l'objectif est de construire un cadre juridique moderne, cohérent et efficace. Il a précisé que la gestion doit passer d'un contrôle fragmenté des différentes étapes à une supervision globale de l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire.



La supervision doit couvrir toutes les étapes, des matières premières à la production, en passant par la transformation, la distribution, le commerce et la consommation, a-t-il affirmé. Cette approche permettrait de remédier aux chevauchements de compétences tout en améliorant la capacité à prévenir les risques et à réagir rapidement aux incidents liés à la sécurité sanitaire des aliments.



Il a ajouté que cette mesure favoriserait également le développement d'une production alimentaire propre, sûre et de haute qualité, répondant à la demande intérieure et permettant au Vietnam de participer plus activement aux chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales sécurisées.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, vice-président du Comité central de pilotage pour le perfectionnement des institutions et des lois, prend la parole lors de l'événement. Photo : VNA