Le leader du Parti appelle à bâtir une industrie de la défense plus forte et à double usage

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm épingle l’insigne de Héros des Forces armées populaires sur le drapeau traditionnel du Département général de l’industrie de la défense. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a appelé lors de la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle du Département général de l’industrie de la défense du ministère de la Défense, lundi 15 septembre à Hanoi, à redoubler d’efforts pour bâtir une industrie de la défense plus forte et à double usage

Outre la recherche et la fabrication d’armes, d’équipements et de technologies militaires modernes d’importance stratégique, le Département général de l’industrie de la défense doit s’engager dans la stratégie nationale de développement industriel et renforcer la coopération internationale, a-t-il demandé.

Selon le directeur du Département général de l’industrie de défense, Hô Quang Tuân, au cours des 80 dernières années, le Département général a relevé de nombreux défis, remplissant deux missions principales : promouvoir la production de défense nationale et soutenir l’économie nationale.

Le Département général de l’industrie de défense a réussi à produire des biens civils tels que des pièces de bicyclette, des poêles à pétrole et des composants industriels, contribuant ainsi à pallier les pénuries et à soutenir l’infrastructure industrielle nationale, a-t-il fait savoir.

Alors que le pays entre dans une période d’innovation, le Département général s’est rapidement adapté aux nouveaux cadres de gestion, privilégiant le progrès scientifique et technologique. Ces dernières années, il a produit plus de 140 types d’armements, construit près de 140 navires et réparé plus de 380 navires militaires, assurant ainsi la disponibilité opérationnelle et soutenant les grands événements nationaux. En matière de recherche, il s’est concentré sur cinq domaines clés : le développement de nouvelles armes, la modernisation des équipements, la production de matériaux techniques, l’amélioration de la qualité des produits et l’application de technologies de pointe.

Le secrétaire général Tô Lâm a salué la contribution du Département général à l’industrialisation et à la modernisation, soulignant son rôle crucial dans le renforcement des capacités de défense du pays.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm pose avec les délégués lors de la cérémonie, à Hanoi, le 15 septembre. Photo : VNA

Il a rappelé que la force du Vietnam en matière de défense reposait historiquement sur sa capacité à développer de manière indépendante des armes pour la protection nationale. L’esprit d’innovation dans la production d’armes est devenu une tradition chère au peuple vietnamien.

Le leader du Parti a salué les 80 ans de développement du Département général, soulignant son intégrité politique, sa loyauté envers la révolution et sa résilience dans sa contribution à la défense et au développement économique national.

Il a souligné la nécessité de poursuivre le développement de l’industrie de la défense nationale afin de répondre aux exigences du nouveau contexte. Il a appelé à une intégration plus étroite entre les secteurs de la défense et de l’économie, en mettant l’accent sur la modernisation des cadres juridiques et organisationnels, l’avancement de la recherche et l’innovation en matière de nouvelles technologies pour la production d’armes.

Le secrétaire général Tô Lâm a également souligné l’importance du développement de technologies clés telles que les semi-conducteurs, les matériaux avancés et les composants spécialisés pour la production militaire de haute technologie, ainsi que la nécessité d’une collaboration internationale dans le secteur de la défense.

Il a conclu en appelant à la loyauté politique du personnel de l’industrie de la défense, à l’investissement dans la formation du personnel et au développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée capable de concevoir et de produire des technologies militaires stratégiques de pointe.

Lors de la cérémonie, le secrétaire général Tô Lâm a décerné le titre de «Héros des forces armées populaires» au Département général de l’industrie de la défense en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles dans le développement, la production et la modernisation d’équipements de défense de haute technologie, jouant un rôle essentiel dans la sauvegarde de la nation et la promotion de la construction socialiste. – VNA/VI