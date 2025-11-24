Le leader appelle à s’attaquer aux zones d’ombre dans le travail d’inspection et de surveillance

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’exprime lors de la conférence nationale pour faire le bilan du travail d’inspection, de surveillance et de discipline. Photo: VNA



Il ne doit subsister aucune «vide» ni «zone d’ombre» que le travail d’inspection et de surveillance du Parti ne puisse atteindre, a-t-il déclaré à une conférence nationale pour faire le bilan du travail d’inspection, de surveillance et de discipline en 2025 et au cours du mandat du 13e Congrès national du Parti organisée par le Secrétariat du Comité central du Parti.



Le leader du Parti a demandé de recentrer les efforts sur un contrôle régulier, proactif, l’alerte précoce et la prévention à distance ; de contrôler proactivement, dès le début et tout au long de la mise en œuvre des résolutions, directives, conclusions et décisions des Comités du Parti à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne les options et politiques majeures adoptées ces derniers temps par le Parti.



La conférence, qui a observé une minute de silence à la mémoire des victimes des typhons et inondations, avant une collecte de dons en faveur des populations sinistrées, a noté des progrès dans le travail d’inspection, de surveillance et de discipline au cours du 13e mandat, notamment l’étude et la mise en œuvre des résolutions du 13e Congrès national du Parti, la promulgation de 44 règles pertinents, la découverte, la sanction des organisations et des membres contrevenants du Parti, et la préparation du 14e Congrès national du Parti.



Le Secrétariat et les comités du parti à tous les niveaux ont inspecté 232.401 organisations du Parti et 1.284.298 membres du Parti. Les comités du Parti ont inspecté 852 organisations du Parti, 5.422 membres du Parti suite à des soupçons d’infractions, et ont découvert des infractions dans 545 organisations du Parti et auprès de 4.213 membres du Parti.



Vue de la la conférence nationale pour faire le bilan du travail d’inspection, de surveillance et de discipline. Photo: VNA

Soulignant le 13e mandat du Parti dans un contexte international, régional et national en évolution rapide, complexe et imprévisible, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé qu’en jetant un regard rétrospectif depuis le début du mandat jusqu’à présent, un enseignement fondamental se dégage : plus les temps sont difficiles, plus il est impératif de bien mettre en œuvre le travail d’édification et de remodelage du Parti.



Il a donc demandé de détecter, d’inspecter et de traiter avec fermeté les organisations et les membres du Parti présentant des signes de dégradation termes d’idéologie politique, de moralité et de mode de vie ainsi que les manifestations d’«auto-évolution» et d’«auto-transformation» en interne ; et des violations des règles sur les choses interdites aux membres du Parti et à la responsabilité d’exemplarité, des règles du Parti et des lois de l’Etat, de corruption, de gaspillage, de négativité, et d’intérêts de groupe.



Durant le mandat du 13e Congrès national du Parti, le travail d’édification et de remodelage du Parti s’est poursuivi de manière impactante, globale et innovante, contribuant ainsi à renforcer les capacités de direction, de gouvernance et la combativité du Parti, et à consolider la confiance du peuple dans le régime, a-t-il déclaré.



Le leader du Parti a demandé de remédier rapidement aux limites afin d’améliorer l’efficacité du travail d’inspection, de surveillance et de discipline du Parti et de répondre aux exigences des missions dans la nouvelle période.



Les comités du Parti, les organisations du Parti et les comités d’inspection à tous les niveaux doivent continuer de saisir profondément et d’appliquer rigoureusement les règlements du Parti en matière d’inspection et de surveillance, notamment les règlements récemment promulgués, ainsi que les directives du Politburo et du Secrétariat, a-t-il encore indiqué. – VNA/VI