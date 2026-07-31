Le leader appelle à opérer une transformation du travail manuel vers le travail créatif

Le secrétaire général et président Tô Lâm s’exprime lors de la réunion du Comité directeur central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, à Hanoi, le 30 juillet. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé jeudi 30 juillet d’opérer une transformation fondamentale, du travail manuel vers le travail créatif, soulignant que le travail créatif doit devenir la ressource la plus importante du pays dans la nouvelle période.



S’exprimant lors d’une réunion du Comité directeur central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique dont il est président, il a demandé de passer résolument d’une logique de suivi des échéances à une gouvernance fondée sur des résultats concrets.



«Chaque mission devra désormais définir avec précision le problème à résoudre, le produit final attendu, les bénéficiaires, l’organisme et le responsable de sa mise en œuvre, les conditions d’exécution ainsi que les critères d’évaluation. Une mission ne pourra être considérée comme accomplie que lorsque le produit attendu sera effectivement mis en service et produira des résultats mesurables et vérifiables», a-t-il indiqué.



Le leader suprême a également insisté sur la nécessité d’engager une transformation profonde de la main-d’œuvre, en passant du travail peu qualifié au travail créatif, et du travail principalement physique au travail intellectuel, tout en améliorant la qualité de la main-d’œuvre nationale, notant qu’il s’agit de l’objectif ultime et la mesure la plus importante de la mise en oeuvre de la résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.



«Nous devons concentrer les ressources afin de faire émerger des produits compétitifs et des entreprises capables de s’imposer sur le marché. Tous les projets de recherche doivent viser des applications concrètes, leur commercialisation et le renforcement de la compétitivité de l’économie et de la société», a-t-il recommandé. Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé jeudi 30 juillet d’opérer une transformation fondamentale, du travail manuel vers le travail créatif, soulignant que le travail créatif doit devenir la ressource la plus importante du pays dans la nouvelle période.S’exprimant lors d’une réunion du Comité directeur central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique dont il est président, il a demandé de passer résolument d’une logique de suivi des échéances à une gouvernance fondée sur des résultats concrets.«Chaque mission devra désormais définir avec précision le problème à résoudre, le produit final attendu, les bénéficiaires, l’organisme et le responsable de sa mise en œuvre, les conditions d’exécution ainsi que les critères d’évaluation. Une mission ne pourra être considérée comme accomplie que lorsque le produit attendu sera effectivement mis en service et produira des résultats mesurables et vérifiables», a-t-il indiqué.Le leader suprême a également insisté sur la nécessité d’engager une transformation profonde de la main-d’œuvre, en passant du travail peu qualifié au travail créatif, et du travail principalement physique au travail intellectuel, tout en améliorant la qualité de la main-d’œuvre nationale, notant qu’il s’agit de l’objectif ultime et la mesure la plus importante de la mise en oeuvre de la résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.«Nous devons concentrer les ressources afin de faire émerger des produits compétitifs et des entreprises capables de s’imposer sur le marché. Tous les projets de recherche doivent viser des applications concrètes, leur commercialisation et le renforcement de la compétitivité de l’économie et de la société», a-t-il recommandé.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s’exprime lors de la réunion du Comité directeur central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, à Hanoi, le 30 juillet. Photo : VNA

Selon le secrétaire général et président Tô Lâm, chaque ministère, chaque secteur et chaque collectivité locale doit répondre clairement à des questions très concrètes: quelles technologies développons-nous, quels produits créons-nous, à quels utilisateurs sont-ils destinés, sur quels marchés seront-ils commercialisés et qui est responsable de leur mise sur le marché? La science et la technologie n’ont de sens que lorsqu’elles créent une nouvelle valeur pour la société.



Chaque ministère, chaque secteur et chaque collectivité locale doit devenir un véritable pôle d’innovation dans son domaine. Nous devons bâtir une société apprenante, une société de l’innovation et diffuser largement une culture de l’innovation dans l’ensemble du pays», a-t-il exhorté.



Lors de la réunion, le chef du bureau du Comité central du Parti, Nguyên Hai Ninh, a annoncé la décision du Politburo sur l’affectation et la restructuration du Comité directeur central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique qui relève du Politburo.



Le Comité directeur central est composé de 31 membres, dirigé par le membre du Politburo et Premier ministre Lê Minh Hung, assisté par ses vice-présidents Trân Câm Tu, membre du Politburo et permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti ; et Dô Van Chiên, membre du Politburo et vice-président permanent de l’Assemblée nationale; son vice-président permanent Luong Tam Quang, membre du Politburo et ministre de la Sécurité publique ; et ses vice-présidents Hô Quôc Dung, membre du Comité central du Parti et vice-Premier ministre ; et Hà Thi Nga, membre du Comité central du Parti et membre de la permanence du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations centrales de masse. – VNA/VI