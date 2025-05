Le lauréat du Prix Fukuoka honore un éminent architecte vietnamien

Le Bureau d'agriculture urbaine de Hô Chi Minh-Ville, conçu par Vo Trong Nghia. (Photo : avec l'aimable autorisation de Vo Trong Nghia Architects)

L'architecte vietnamien Vo Trong Nghia a été annoncé comme l'un des lauréats de la 35e édition du Prix Fukuoka 2025. Le fondateur et directeur de VTN Architects a reçu le Prix Arts et Culture pour ses contributions exceptionnelles à l'architecture écologique et ses concepts de design innovants.



Créé en 1990 par la ville de Fukuoka, ce prix annuel récompense des personnalités ayant accompli des réalisations exceptionnelles dans les domaines de la recherche universitaire, des arts et de la culture en Asie. Il comprend trois catégories : Grand Prix, Prix académique et Prix Arts et Culture.



L'architecte de 49 ans recevra son prix à Fukuoka le 16 septembre.



Né en 1976 à Quang Binh, il est une figure emblématique de l'architecture d'Asie du Sud-Est, connu pour ses créations qui intègrent les environnements régionaux, la végétation et les structures en bambou et en bois. Son travail allie traditions locales et techniques de construction modernes, faisant progresser l'architecture durable.



Après avoir obtenu son diplôme de major de promotion à l'Institut de technologie de Nagoya et une bourse du gouvernement japonais, Vo Trong Nghia a poursuivi un master en architecture à l'Université de Tokyo, où sa thèse a été couronnée du prestigieux prix Furuichi.



En 2006, il a fondé Vo Trong Nghia Architects (VTN Architects), avec des bureaux à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï, et en a assuré la direction.



En 2022, il a obtenu un doctorat en architecture à l'Université Waseda, au Japon. Deux ans plus tard, en 2024, il a été nommé professeur invité Norman R. Foster à l'École d'architecture de Yale, et depuis cette année, il est également professeur invité à l'Université de Pennsylvanie.



Parmi ses projets notables, citons le café Gio va Nuoc (Vent et Eau) à Hô Chi-Minh-Ville (2006) et le Grand World Phu Quoc Welcome Centre (2021), qui mettent tous deux en valeur le bambou comme élément structurel et décoratif essentiel.



Parmi ses autres réalisations remarquables, citons la Maison Thang (2021) à Da Nang, qui intègre la végétation urbaine, et la Maison Bat Trang, une structure en briques céramiques conçue en 2020 et dotée d'un système de ventilation et d'isolation avancé.



Il est également reconnu pour son temple bouddhiste et ancestral, une réinterprétation moderne de l'architecture traditionnelle vietnamienne, achevé à Bên Tre en 2021. Son Bureau agricole à Hô Chi Minh-Ville (2022) incarne une architecture ouverte et durable, réduisant la consommation d'énergie. Il a également conçu le pavillon du Vietnam à l'Exposition universelle de Shanghai (2010).



Son travail a reçu de nombreuses distinctions, dont le Prix national d'architecture du Vietnam (2012), le Prix Prince Claus (Pays-Bas, 2016) et six médailles d'or du Conseil régional des architectes d'Asie (ARCASIA). En 2014, le Forum économique mondial l'a reconnu comme l'un des Jeunes leaders mondiaux.



Selon l'ambassade du Japon au Vietnam, Vo Trong Nghia reste engagé dans l'architecture écologique, répondant aux défis urbains du Vietnam grâce à la végétalisation intégrée et à des techniques innovantes de ventilation et d'isolation.



« Grâce à ses efforts pionniers, Vo Trong Nghia mérite pleinement le Prix Fukuoka des arts et de la culture asiatiques 2025 », a souligné l'ambassade. - VNA/VI