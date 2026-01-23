Le Laos, la Chine et le Cambodge félicitent le secrétaire général pour sa réélection

Le secrétaire général Tô Lâm lors de la conférence de presse internationale sur les résultats du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA



De hauts dirigeants du Laos, de la Chine et du Cambodge ont adressé leurs messages et lettres de félicitations au secrétaire général Tô Lâm suite à sa réélection à la tête du Parti communiste du Vietnam par le Comité central du Parti du 14e mandat, le 23 janvier après-midi.

Dans sa lettre de félicitations, le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président lao Thongloun Sisoulith a souligné que la réélection du secrétaire général Tô Lâm pour un nouveau mandat témoignait de la grande confiance et de la profonde estime que lui portent le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, en reconnaissance de ses contributions intellectuelles majeures, de son dévouement et de sa vaste expérience de leadership au cours des dernières années.

Le dirigeant lao a félicité le Vietnam pour la réussite du 14e Congrès national du Parti, le qualifiant d’événement politique majeur qui définit les orientations de développement du pays pour une nouvelle ère, et notamment sa pensée stratégique, sa vision et ses orientations de développement à long terme jusqu’à la fin du XXIe siècle.

Il a exprimé sa ferme conviction que, sous la direction sage et compétente du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, le Parti et le peuple vietnamiens atteindront avec succès les objectifs fixés par le 14e Congrès national du Parti, contribuant ainsi à l’édification d’un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux, progressant à pas ferme vers le socialisme.

Le dirigeant lao a également réaffirmé l’engagement de son pays à œuvrer en étroite collaboration avec le secrétaire général Tô Lâm et la nouvelle direction afin de préserver, de protéger et de renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre le Laos et le Vietnam, garantissant ainsi la pérennité et l’épanouissement de cette relation.

En cette importante occasion, il a souhaité au secrétaire général Tô Lâm une bonne santé, du bonheur et du succès dans ses fonctions, tout en exprimant l’espoir de le rencontrer prochainement au Vietnam pour poursuivre les discussions sur les mesures à prendre pour approfondir la cohésion stratégique entre les deux pays, qui s’engagent ensemble dans une nouvelle ère de développement.

Dans son message, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping a adressé ses félicitations au secrétaire général Tô Lâm et à la nouvelle direction.

Il a rappelé que, depuis son 13e Congrès national, le Parti communiste du Vietnam était resté fidèle à sa mission de modernisation socialiste adaptée à la situation nationale du Vietnam, avait renforcé son autorité et avait uni le peuple vietnamien pour accomplir des progrès majeurs dans la construction et le renouveau du socialisme, contribuant ainsi au rayonnement international croissant du pays.

Le plus haut dirigeant chinois a souligné que la réussite du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam avait ouvert une nouvelle ère de développement pour la nation vietnamienne et contribuerait à encourager et à faire progresser le mouvement socialiste mondial.

Il s’est dit convaincu que, sous la direction du nouveau Comité central, ayant à sa tête le secrétaire général Tô Lam, le Parti communiste du Vietnam continuera d’unir et de guider le peuple vietnamien vers de plus grands succès, en accomplissant pleinement les tâches et les objectifs fixés par le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a souligné l’importance capitale qu’il accorde aux relations entre les deux partis et les deux pays, et s’est dit prêt à œuvrer avec le secrétaire général Tô Lâm pour renforcer les échanges stratégiques, promouvoir l’amitié traditionnelle, faire progresser constamment la cause socialiste et orienter la coopération stratégique globale et la construction de la communauté d’avenir partagé sino-vietnamienne vers des résultats encore plus probants, apportant davantage de bienfaits aux populations des deux pays et contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Parallèlement, dans sa lettre, le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, a adressé ses sincères félicitations au secrétaire général Tô Lâm à l’occasion de sa reconduction à la tête du Parti communiste du Vietnam lors de son 14e Congrès national.

Il a exprimé sa ferme conviction que, sous la direction éclairée du secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam connaîtra d’importants succès et un développement solide dans tous les domaines, tout en continuant de jouer un rôle majeur dans la région et dans le monde. Le roi a également exprimé l’espoir que les relations entre les deux pays continueront de se développer dans un esprit de paix, de stabilité, de coopération et de développement national.

Il a souhaité au secrétaire général Tô Lâm une bonne santé, du bonheur et du succès, et a exprimé l’espoir qu’il accomplira de nouvelles réalisations dans sa noble mission au service du pays et du peuple vietnamien.

Dans sa lettre, le président du Parti du peuple cambodgien, Hun Sen, a exprimé sa joie d’apprendre que le camarade Tô Lâm bénéficiait toujours de la confiance du Parti communiste du Vietnam et avait été réélu secrétaire général du Comité central du Parti lors de son 14e Congrès national.

Cette réélection témoigne de la grande confiance que le Parti et le peuple vietnamiens placent dans le secrétaire général, a-t-il affirmé, saluant son leadership éclairé et son orientation stratégique, qui ont contribué au développement national, garantissant une paix, une stabilité et une prospérité durables pour le peuple vietnamien, et rehaussant le rôle et le prestige du pays aux niveaux régional et international.

Exprimant sa ferme conviction, Samdech Techo Hun Sen a déclaré que sous la direction éclairée, visionnaire et tournée vers l’avenir du secrétaire général Tô Lâm, le Parti communiste du Vietnam continuera de bénéficier d’un large soutien populaire et remporterait des succès encore plus grands dans la mise en œuvre des orientations et des décisions adoptées par le 14e Congrès national.

Grâce à des efforts conjoints, le dirigeant cambodgien s’est dit convaincu que les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme entre les deux partis et les deux pays continueront de s’approfondir. – VNA/VI