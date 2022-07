Le Laos et la Thaïlande promeuvent la coopération dans la sécurité des frontières

Les forces militaires lao et thaïlandaises prévoient d'intensifier la coopération dans la sécurité des frontières, en particulier dans la répression du trafic de drogues et de l'immigration illégale.

Le vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense nationale, le général Chansamone Chanyalath (à droite) rencontre le général thaïlandais Chalermphon Srisawasdi à Vientiane le 12 juillet. Photo : Vientianetimes.org.la

Une coopération plus étroite dans la sécurité des frontières était en tête de l'ordre du jour lors d'une visite au Laos cette semaine d'une délégation des Forces armées royales thaïlandaises dirigée par le chef des Forces de défense, le général Chalermphon Srisawasdi, selon le Vientiane Times,

La visite visait à renforcer la coopération entre les armées du Laos et de la Thaïlande, en particulier accroître la sécurité le long de la frontière Laos-Thaïlande grâce à des contrôles plus stricts sur le trafic de drogues et la contrebande.

Le vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense, le général Chansamone Chanyalath, a déclaré que la visite avait renforcé la coopération entre les deux armées dans la répression des activités illégales et d'autres problèmes susceptibles de provoquer des troubles, a rapporté le journal.

Les chefs de l'armée ont également convenu de développer des activités dans l'agriculture et l'élevage entre les armées laotiennes et thaïlandaise, et dans le même temps de se rendre davantage visite sur la base de la confiance mutuelle, précise-t-il.- VNA/VI