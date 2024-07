Le Laos annonce un deuil national en hommage de Nguyen Phu Trong

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

Le ministre et président du bureau du Premier ministre lao Bouakhong Nammavong a déclaré lundi un deuil national du 25 au 26 juillet 2024 en hommage au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong.

Selon un communiqué du bureau du Premier ministre lao, le camarade Nguyen Phu Trong a apporté une grande et importante contribution au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les Partis, les États et les peuples des deux pays Laos-Vietnam.

Son décès représente la perte d'un ami proche pour le Parti, l’État et le peuple du Laos. Par conséquent, le Parti et le gouvernement lao ont décidé d'observer un deuil national au Laos et dans les ambassades et agences de représentation de ce pays à l'étranger les 25 et 26 juillet en mettant les drapeaux en berne et en suspendant toutes les formes d'activités de divertissement.

Une délégation de haut rang du Parti et de l'État lao dirigée par le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos assistera aux funérailles du secrétaire général Nguyen Phu Trong à Hanoï.



Lors de la 57e Conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et des événements connexes au Laos, du 21 au 27 juillet, le ministère lao des Affaires étrangères devrait veiller à organiser ces réunions de manière plus appropriée et notifier toutes les délégations participantes, notamment en ce qui concerne l'organisation de banquets et de festivals.

Le ministère lao de l'Information, de la Culture et du Tourisme coordonnera avec la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL pour préparer un contenu de communication sur les contributions importantes du secrétaire général Nguyen Phu Trong au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégral entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples. -VNA/VI