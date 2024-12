Le lac Quynh Nhai, un coin idyllique au milieu de la jungle du Nord-Ouest

Avec sa beauté majestueuse mais poétique, le lac Quynh Nhai, situé dans le cadre impressionnant du barrage hydroélectrique de Son La, est une destination attrayante du Nord-Ouest du Vietnam. Les visiteurs peuvent y profiter de l’immensité de la nature et s’immerger dans les cultures locales authentiques des rives du lac.

Le lac Quynh Nhai couvre une superficie de plus de 10.500 hectares et s’étend sur environ 70 kilomètres. Il est composé d’un ensemble d’îles, de grottes et de forêts primaires nichées au cœur des montagnes, avec des sites remarquables tels que la baie Uy Phong et la baie Binh Yên.

Depuis le pont Pa Uôn, le plus haut du Vietnam, qui relie les deux rives de la rivière Noire, un bateau de croisière emmène les touristes à l’île du Cœur, à la baie Uy Phong et à la zone touristique flottante gérée par la coopérative Quynh Nhai Travel. Le trajet ne dure que 40 minutes.

Le pont Pa Uôn relie les deux rives de la rivière Noire. Photo: dulichsonla.com.vn

Entourée de montagnes imposantes, la baie Uy Phong offre un cadre naturel d’une beauté saisissante, où les visiteurs peuvent pratiquer diverses activités nautiques. La coopérative Quynh Nhai Travel a aménagé cette zone de près de 1.000 m², avec un restaurant, un terrain de volley-ball sous l’eau, un espace pour les courses de bateaux, ainsi que des installations pour l’élevage de poissons en cage.

Fondée en 2017, la coopérative a d’abord utilisé des barques des habitants pour organiser des excursions sur le lac. Face à une demande croissante, elle a acquis deux bateaux pouvant accueillir respectivement 40 et 60 personnes, et a développé des circuits de découverte ainsi que des expériences culinaires sur le lac, pouvant mener jusqu’à la province voisine de Diên Biên.

«Nous nous efforçons de proposer aux visiteurs des services sûrs et de qualité. Nos offres se concentrent sur les points forts de Quynh Nhai, tels que l’écotourisme sur le lac, tout en valorisant la richesse culturelle des communautés locales et de leurs villages», explique Là Van Phong, directeur de Quynh Nhai Travel.

Dans la baie Binh Yên. Photo: VNA



Un autre site incontournable à Quynh Nhai est la baie Binh Yên. D’une superficie d’environ 1,5 hectare, elle abrite huit maisons flottantes au design unique. En plus d’admirer les paysages pittoresques, les visiteurs peuvent y nager, faire du kayak ou savourer des spécialités locales.

«C’est la première fois que je viens à Quynh Nhai. Ici, l’air est pur et les gens sont très accueillants. C’est vraiment une destination idéale pour le week-end», dit une touriste.

«Les infrastructures et les services touristiques sont excellents, et le paysage est tout simplement magnifique», affirme une autre.

Pour le district de Quynh Nhai, ce lac représente une manne économique importante. Outre l’aquaculture et la pêche, les autorités locales intensifient également la promotion du tourisme, incitant les entreprises à investir dans l’amélioration des infrastructures. Parmi les acteurs majeurs, on trouve les sociétés Trung Kiên Tây Bac et Minh Châu, ainsi que plusieurs coopératives de tourisme, dont Quynh Nhai Travel, qui investissent dans les communes de Muong Giàng, Chiêng On et Pa Ma Pha Khinh. Ces efforts contribuent à une augmentation constante du nombre de touristes, comme l’indique Lo Thanh Thuy, vice-président du comité populaire du district de Quynh Nhai.

Le complexe de tourisme spirituel de Quynh Nhai vu du ciel. Photo: trangtraiviet



«Nous allons concentrer nos efforts sur la planification de l’écotourisme autour du lac du barrage de Son La, tout en développant le tourisme spirituel, culturel et communautaire. Nous misons notamment sur Muong Chiên, connue pour sa source thermale, afin de favoriser le tourisme de bien-être et les activités de découverte locale», précise-t-il.

La période idéale pour explorer le lac Quynh Nhai s’étend de septembre à avril, lorsque la saison des eaux hautes transforme le paysage en une vaste mer intérieure cristalline, reflétant le ciel et les montagnes dans une scène à couper le souffle. C’est également la saison des festivals locaux, tels que les lavages rituels de cheveux des Thai blancs, la fête traditionnelle des courses de bateaux ou le festival Then Kin Phang. Ces événements permettent aux visiteurs de s’immerger dans les traditions locales tout en admirant la beauté naturelle intacte du lac de Son La. – VOV/VNA/VI