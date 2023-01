Le kumquat, plante pour le Nouvel An lunaire

Pour le Nouvel An lunaire ou Têt, de nombreuses familles vietnamiennes achètent habituellement des kumquats chargés de fruits, symbole de prospérité et de plaisir, pour les mettre dans leurs maisons.

Photo: VNA

Le kumquat est connu en vietnamien sous le nom de "quat" ou "tac". Ses fruits sont confits et dégustés comme une friandise. Si vous êtes un grand amateur d'agrumes ou d'aliments sucrés mais acidulés vous adorerez certainement les kumquats. En raison de sa saveur sucrée, le kumquat est largement utilisé dans la fabrication d'aliments et de boissons, notamment de cocktails, de fruits confits, de bonbons et de desserts.

Photo: VNA

A l’approche du Têt, les producteurs de kumquats sont occupés à tailler les feuilles et à embellir les arbres. Le travail consistant à entretenir les arbres afin que les fruits soient mûrs au Têt nécessite beaucoup de soin.

Grâce à la créativité des jardiniers, les kumquats répondent de mieux en mieux aux exigences élevées et diverses des gens, apportant à chacun des couleurs printanières vives et éclatantes. -VNA/VI