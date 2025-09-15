Le journal Nhân Dân participe à la Fête de l’Humanité 2025 en France. Photo: VNA

Le journal vietnamien Nhân Dân a participé à la 90e Fête de l’Humanité, organisée du 12 au 14 septembre au Plessis-Pâté, en banlieue parisienne. Le 13 septembre, le quotidien a inauguré un stand dédié à la découverte du Vietnam et de son peuple.



Que Dinh Nguyen, rédacteur en chef adjoint de Nhân Dân, a souligné lors de l’ouverture l'importance de renforcer la solidarité entre les forces progressistes face aux défis mondiaux. Il s'est dit convaincu que les échanges sincères lors de cet événement contribueraient à la lutte pour la paix, la démocratie et le progrès social.



L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a rappelé que la présence régulière du Vietnam à la Fête de l'Humanité contribue à promouvoir la solidarité entre les peuples et les communistes des deux pays. Il a également réaffirmé la volonté du Vietnam de coopérer avec toutes les forces éprises de paix et de progrès dans le monde.

Visiteurs au stand du journal Nhân Dân à la Fête de l’Humanité 2025 en France. Photo: VNA



Pour sa part, Taylan Coskun, représentant du Parti communiste français (PCF), a salué la fidélité de la présence annuelle du journal Nhân Dân. Selon lui, en 2025, cet événement revêt une signification particulière, alors que le Vietnam célèbre le 50ᵉ anniversaire de la Réunification nationale et le 80ᵉ anniversaire de sa Fête nationale – une commémoration que le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, a qualifiée dans son message félicitations de symbole des luttes et des sacrifices du peuple vietnamien et reflet des aspirations communes des peuples opprimés du monde entier.



Événement politico-culturel emblématique de la France, la Fête de l'Humanité attire des centaines de milliers de personnes. Le stand de Nhân Dân y valorise les accomplissements du Vietnam, sa riche culture et ses traditions ancestrales, captivant un public diversifié, français comme international.-VNA/VI