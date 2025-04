Le journal intime d’un reporter de guerre de retour après presque 60 ans

Près de six décennies après sa disparition sur le champ de bataille de Binh Tri Thiên, le journal intime de Nghiêm Sy Thai, ancien journaliste de l’Agence d’information "Giai Phong" (Libération), a été remis le 18 avril de manière inattendue par l’ambassade des États-Unis au Vietnam.

Né en 1942 à Duc Tho, dans la province de Hà Tinh (Centre), Nghiêm Sy Thai était l’un des reporters de guerre les plus chevronnés. Son carnet manuscrit doumente tout, depuis ses années d’université jusqu’aux journées intenses consacrées à la couverture de la guerre sur le front du Centre du pays. En 1968, avant de partir pour l’Opération 935 à Tri Thiên, il confie son journal intime au chef du Département logistique de la Zone militaire. Cependant, après l’opération, tout a été détruit par les bombardements américains.

Début avril 2025, il a reçu la nouvelle inattendue que son journal intime perdu avait été retrouvé et serait restitué. Le 17 avril, le commandement militaire de la province de Lâm Dông l’a transféré à Hô Chi Minh-Ville pour une cérémonie de remise d’objets historiques organisée par le Comité directeur 515 de la région militaire 7 et le Bureau de l’attaché de défense américain à Hanoi.

Au cours de la cérémonie, de précieux documents personnels d’autres vétérans et martyrs ont également été restitués. Nghiêm Sy Thai a déclaré : «Je n’aurais jamais pensé revoir ce journal. Pour moi, ce n’est pas seulement un objet souvenir; c’est une partie de ma mémoire, une partie de ma vie qui est revenue. »

"Il a non seulement une valeur historique, mais témoigne également de l’amitié entre les deux pays après la guerre. Il contient également une dimension humaine et l’espoir d’un avenir plus uni entre le Vietnam et les États-Unis", a-t-il déclaré.

Le carnet, actuellement une copie (l’original reste sous la garde du gouvernement américain), contient des expériences réelles du front : des soldats affaiblis par le paludisme, un manque de sel et de médicaments, des voyages nocturnes à travers les rivières sous le feu ennemi et des nuits passées cachées dans des villages abandonnés.

La dernière page, écrite pendant le Nouvel An lunaire de 1967, décrit l’atmosphère festive à la ligne de démarcation entre les deux zones du village de Co Bi, commune de Phong An. Nghiêm Sy Thai se souvient comment les villageois, malgré les difficultés de guerre, l’ont accueilli avec joie et lui ont offert des aliments tels que des gâteaux traditionnels et du lait concentré, un luxe à l’époque.

Tout au long de sa carrière, Nghiêm Sy Thai a occupé les postes de chef de la branche Thua Thiên-Huê de l’Agence d’information "Giai Phong" (Libération) et de la branche Lâm Dông de l’Agence vietnamienne d’information. Ses photographies historiques, dont une série montrant des troupes vietnamiennes abattant un hélicoptère UH-1H et capturant des pilotes américains, ont attiré l’attention nationale et internationale. – VNA/VI