Le Japon est prêt à collaborer avec le Vietnam sur le projet d'énergie nucléaire

Le Japon est prêt à collaborer avec le Vietnam sur les études potentielles et le déploiement de réacteurs nucléaires, a déclaré l'ambassadeur du Japon au Vietnam Ito Naoki à l'Agence vietnamienne d’Information dans une interview au début de l'année 2025.

Ce qui suit est une traduction de l'interview :

Journaliste : Quelles sont vos impressions sur le Vietnam après presque un an de mandat ? Pourriez-vous nous faire part de vos réflexions sur les avantages et les défis de travailler dans notre pays ?

Ambassadeur Ito Naoki : Depuis que j'ai pris mes fonctions à Hanoï en mai dernier, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec des personnes de diverses organisations, notamment le Parti, le gouvernement, l'Assemblée nationale, ainsi que celles du secteur des affaires, des établissements d'enseignement et des organisations culturelles. J'ai voyagé dans une vingtaine de villes et provinces du Vietnam, de Lao Cai et Yen Bai au nord à Ca Mau au sud.

En arrivant au Vietnam, j'ai été frappé par l'atmosphère unique et l'énergie vibrante qui se distinguent de toutes les autres villes d'Asie. Cela peut être attribué aux efforts constants de développement du Vietnam depuis que le pays s'est lancé dans l’œuvre de Doi Moi (Renouveau) et à sa position parmi les économies les plus performantes de l'ASEAN ces dernières années. En conséquence, le peuple vietnamien respire la confiance dans l'avenir de la nation et toute votre société est rayonnante d'espoir pour des jours meilleurs à venir.

Je pense que le Vietnam est l'un des pays de l'ASEAN ayant le potentiel d'atteindre un PIB par habitant supérieur à 10.000 dollars dans un avenir proche.

Alors que le Vietnam entre dans une « nouvelle ère » sous la direction du secrétaire général du Parti To Lam, je suis optimiste quant au fait que cette « nouvelle ère » sera une grande opportunité de développer et d'élargir le partenariat Japon-Vietnam et que de nombreuses activités spécifiques seront organisées en conséquence dans différents secteurs.

Le chemin de fer urbain n°1 de Ho Chi Minh-Ville, symbole de la coopération entre le Japon et le Vietnam, a commencé à fonctionner en décembre dernier. Je suis ravi que la population locale ait chaleureusement accueilli le chemin de fer et ait déjà expérimenté le service qu'il a à offrir. En cette « nouvelle ère », le Vietnam a accordé la priorité absolue à l’achèvement de projets d’infrastructures stratégiques, notamment dans les domaines des transports, des technologies numériques et de l’énergie. Le Japon salue ces efforts et continuera de coopérer avec le Vietnam dans les domaines concernés. En outre, dans les secteurs de haute technologie tels que les semi-conducteurs et les domaines émergents tels que la transformation numérique, la transition verte et la formation de ressources humaines de haute qualité, le gouvernement et les entreprises japonaises uniront leurs efforts pour fournir le soutien nécessaire au Vietnam pour atteindre son objectif de devenir un pays développé d’ici 2045 et d’atteindre une croissance à deux chiffres.

Le Japon accorde également une attention particulière au message du secrétaire général du Parti vietnamien, To Lam, sur la lutte contre le gaspillage, l’amélioration de l’efficacité économique et la rationalisation de l’appareil gouvernemental. J’espère vivement qu’une fois les procédures administratives simplifiées et clarifiées, le processus d’approbation deviendra plus rapide et le fonctionnement des entreprises travaillant au Vietnam sera grandement facilité. Cela améliorera certainement le climat des affaires pour les entreprises japonaises et aidera le Vietnam à attirer de nouveaux investissements japonais.

Les entreprises japonaises sont très intéressées par les investissements au Vietnam. Selon la dernière enquête de JETRO (Japan External Trade Organization), le Vietnam est le pays le plus désireux pour les entreprises japonaises d’étendre leurs investissements au sein de l’ASEAN. Dans une autre étude récente de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), le Vietnam se classe au deuxième rang mondial dans le secteur manufacturier et au premier rang dans les secteurs non manufacturiers parmi les pays ayant de bonnes perspectives commerciales. Je suis fermement convaincu que le partenariat économique entre le Japon et le Vietnam continuera de se développer.

Journaliste : Le système de train à grande vitesse Shinkansen du Japon est réputé pour sa technologie de pointe et constitue également un moteur de la croissance et du développement économiques du Japon. Comment le Vietnam pourrait-il s’inspirer de l’expérience du Japon, étant donné que le Vietnam a décidé de développer son projet de train à grande vitesse Nord-Sud dans les temps à venir ?

Ambassadeur Ito Naoki : En 1964, le Japon a inauguré la ligne ferroviaire à grande vitesse Shinkansen, qui s’étend sur environ 500 kilomètres et relie les deux principaux pôles économiques de Tokyo et d’Osaka. Au cours de l’expansion économique rapide des années 1960, le Japon a lancé plusieurs grands projets d’infrastructures pour alimenter sa croissance, comme l’ouverture de lignes de métro à Tokyo et Osaka, ou l’autoroute reliant Tokyo et Osaka. Parmi ces derniers, le Shinkansen s'est distingué comme un système de transport public qui a apporté des avantages économiques considérables, comme un temps de trajet plus court pour les passagers et un plus grand nombre de voyageurs et de touristes choisissant de voyager en train. Cela a contribué à promouvoir le développement régional et à revitaliser l'économie japonaise dans son ensemble.

La caractéristique la plus remarquable du système Shinkansen est sa fréquence de fonctionnement sans précédent, avec jusqu’à 17 trajets par heure, tout en maintenant une ponctualité et des normes de sécurité très élevées. En termes de ponctualité, malgré la fréquence élevée, le temps de retard moyen par train n’est que de 1,6 minute, y compris les retards causés par des catastrophes naturelles. En termes de sécurité, le Shinkansen circule sur des voies dédiées sans intersections, ce qui empêche toute entrée accidentelle sur les voies. Grâce aux systèmes de contrôle automatique des trains en place, le Shinkansen a maintenu un niveau de sécurité élevé, aucun accident mortel n’ayant été signalé au cours des six décennies qui ont suivi son lancement.

Le système Shinkansen du Japon a apporté des avantages significatifs en s’intégrant aux zones résidentielles environnantes, aux réseaux de trains locaux et aux autres systèmes de transport, permettant un développement global. Je pense que c’est l’une des principales raisons de son succès. Grâce à ce développement global, le Shinkansen démontre des avantages évidents et offre une efficacité encore plus grande. Je pense que les projets de développement des infrastructures, tels que la construction du Shinkansen, ont également propulsé la formation et le développement de la main-d’œuvre concernée.

Au Japon, l'introduction du Shinkansen a changé la donne en matière de croissance économique rapide. Au Vietnam, la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud devrait également être un catalyseur de transformation pour stimuler davantage le développement.

Journaliste : Le Vietnam a décidé de reprendre son premier projet d'énergie nucléaire dans la province de Ninh Thuan dans les temps à venir. En tant que puissance mondiale en matière d'énergie nucléaire, comment le Japon partagera-t-il son expérience avec le Vietnam et quels sont les potentiels de coopération bilatérale dans ce domaine ?

Ambassadeur Ito Naoki : Tout d'abord, le Japon salue l'annonce du Vietnam de relancer le projet de construction de centrale nucléaire.

Avec 60 ans d'expérience dans le développement de l'énergie nucléaire et dans la construction et l'exploitation d'environ 60 centrales nucléaires, le Japon est bien placé pour contribuer au projet vietnamien.

En termes de domaines spécifiques de coopération, le Japon doit envisager des initiatives viables en fonction des besoins du Vietnam et des délais du projet, entre autres critères. Cependant, le Japon est prêt à collaborer avec le Vietnam sur des études de faisabilité axées sur le déploiement potentiel de réacteurs nucléaires utilisant la technologie japonaise à l'avenir.

En ce qui concerne la formation des ressources humaines dans le domaine de l'énergie nucléaire civile au Vietnam, nous soutenons les partenariats entre les universités vietnamiennes relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce et les universités, entreprises et organisations japonaises concernées. Le Japon se réjouit de continuer à aider le Vietnam dans la coopération technique et le développement de la main-d'œuvre, avec des contributions clés de l'Agence japonaise de l'énergie atomique (JAEA) et de l'International Nuclear Energy Development of Japan Co., Ltd (JINED).- VNA/VI