Le Japon est partenaire stratégique fiable dans la politique étrangère du Vietnam

Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu et invité le 1er mai le Premier ministre japonais Kishida Fumio à un repas, à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam du 30 avril au 1er mai. Nguyen Xuan Phuc a remercié le Premier ministre japonais Kishida Fumio pour ses importantes contributions au fort développement des relations Vietnam-Japon.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement solide, intégral et substantiel du Partenariat stratégique approfondi entre le Vietnam et le Japon au cours de ces dernières années, en particulier l'esprit de partage, d'accompagnement, de coopération pour faire face à la pandémie de COVID-19. Le Japon a toujours été le principal partenaire du Vietnam en matière de commerce, d'investissement, d'aide publique au développement, de tourisme et de main-d'œuvre.

Le chef de l’Etat vietnamien a affirmé que le Vietnam et le Japon partageaient de nombreux intérêts stratégiques communs. Le Japon est partenaire stratégique de confiance et important et joue un rôle prioritaire dans la politique étrangère du Vietnam.

Il a souhaité que les deux parties promeuvent une coopération efficace et substantielle en matière de défense et de sécurité ; relient les deux économies ; renforcent la chaîne d'approvisionnement ; élargissent la coopération en matière d'investissement, de commerce et de transformation numérique ; renforcent la coopération dans la santé, la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, la réponse au changement climatique, la transition énergétique verte pour apporter des avantages pratiques aux populations des deux pays.

Le chef du gouvernement japonais a affirmé que le Japon attachait toujours de l'importance au Vietnam dans sa politique régionale.

Saluant les propositions de coopération évoquées par le président Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre Kishida Fumio a souhaité renforcer une coopération étroite avec le Vietnam pour approfondir le Partenariat stratégique approfondi Vietnam - Japon, à l'approche du 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques Vietnam-Japon en 2023.

Les deux dirigeants ont convenu de se coordonner étroitement lors des forums internationaux et régionaux ; d’échanger sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun telles que la situation en Mer Orientale et en Ukraine, la réponse aux problèmes de sécurité non traditionnels et le renforcement des liens régionaux.