Le Japon confiant dans le Vietnam à l’aube d’une nouvelle ère ouverte par le 14e Congrès du Parti

La présidente de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon–Vietnam, Mme Obuchi Yuko. Photo: VNA

À l’occasion du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la présidente de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon–Vietnam, Mme Obuchi Yuko, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Tokyo, dans lequel elle a partagé des analyses approfondies sur le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam, la signification du 14e Congrès ainsi que les perspectives des relations vietnamo-japonaises dans le nouveau contexte régional et international.



Évoquant le rôle de direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), Mme Obuchi Yuko a souligné que, depuis le lancement de la politique du Renouveau (Dôi moi), le Parti n’a cessé de jouer un rôle moteur dans le processus de développement dynamique et soutenu du pays. Selon elle, à l’entrée dans une « nouvelle ère », le PCV continuera de promouvoir d’importantes réformes afin de porter le développement national à un niveau supérieur, tout en contribuant activement à la paix et à la stabilité de la communauté internationale. La parlementaire japonaise a exprimé sa grande confiance et ses attentes élevées à l’égard de ce rôle de leadership.



Mme Obuchi Yuko a rappelé que le Japon figure depuis de nombreuses années parmi les principaux bailleurs d’aide au développement du Vietnam. Plus de quarante ans après le lancement du Renouveau, le Japon a constamment accompagné et soutenu le Vietnam tout au long de son parcours de développement. À l’occasion du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la présidente de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon–Vietnam, Mme Obuchi Yuko, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Tokyo, dans lequel elle a partagé des analyses approfondies sur le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam, la signification du 14e Congrès ainsi que les perspectives des relations vietnamo-japonaises dans le nouveau contexte régional et international.Évoquant le rôle de direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), Mme Obuchi Yuko a souligné que, depuis le lancement de la politique du Renouveau (Dôi moi), le Parti n’a cessé de jouer un rôle moteur dans le processus de développement dynamique et soutenu du pays. Selon elle, à l’entrée dans une « nouvelle ère », le PCV continuera de promouvoir d’importantes réformes afin de porter le développement national à un niveau supérieur, tout en contribuant activement à la paix et à la stabilité de la communauté internationale. La parlementaire japonaise a exprimé sa grande confiance et ses attentes élevées à l’égard de ce rôle de leadership.Mme Obuchi Yuko a rappelé que le Japon figure depuis de nombreuses années parmi les principaux bailleurs d’aide au développement du Vietnam. Plus de quarante ans après le lancement du Renouveau, le Japon a constamment accompagné et soutenu le Vietnam tout au long de son parcours de développement.

Elle a salué les efforts de réforme que le Vietnam déploie activement à l’heure actuelle et affirmé la confiance du Japon dans les perspectives de développement encore plus vigoureux du pays. Sur cette base, le Japon souhaite poursuivre une coopération étroite afin de renforcer et d’approfondir davantage les relations bilatérales.



Abordant la signification du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, Mme Obuchi Yuko a estimé que ce Congrès marque véritablement le début d’une nouvelle ère de développement pour le Vietnam et constitue un jalon historique d’une grande importance. Il s’agit, selon elle, d’une occasion majeure permettant au Parti, à l’État, au peuple et aux collectivités locales du Vietnam de renforcer l’unité et la cohésion, en vue de poursuivre ensemble de nouveaux objectifs de développement pour l’avenir.



Sur le plan extérieur, Mme Obuchi Yuko a indiqué que le 14e Congrès représente également une opportunité importante pour le Vietnam d’affirmer clairement, auprès de la communauté internationale, sa détermination à s’élever plus fortement encore, ainsi que son aspiration au développement et son rôle de plus en plus affirmé sur la scène internationale. Les grandes orientations définies à cette occasion constitueront un socle essentiel pour permettre au Vietnam de poursuivre une intégration internationale plus profonde, proactive et dynamique.



Évoquant les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, Mme Obuchi Yuko a précisé que le PLD est actuellement le parti au pouvoir au Japon, son président exerçant également les fonctions de Premier ministre.

Ces dernières années, les contacts et échanges entre les dirigeants de haut niveau des deux pays, entre les présidents des Parlements, ainsi que les activités d’échange entre parlementaires et entre les organisations partisanes, notamment au sein du Département des affaires internationales et de l’organisation de la jeunesse du PLD, ont été maintenus de manière régulière et efficace.



Selon elle, le maintien et le renforcement de ces canaux de dialogue entre partis politiques revêtent une importance particulière, dans la mesure où, des deux côtés, les dirigeants et parlementaires assument des responsabilités politiques devant leurs peuples respectifs. À travers des échanges francs et constructifs, les deux parties peuvent apprendre l’une de l’autre, approfondir leur compréhension mutuelle et consolider progressivement une confiance politique durable pour l’avenir.



Face à un contexte régional et mondial de plus en plus complexe et imprévisible, Mme Obuchi Yuko a souligné le rôle crucial du renforcement des relations interpartis pour la paix et la stabilité. Selon elle, le maintien de la paix et de la stabilité dans la région constitue une base indispensable au développement économique de chaque pays, dont le Vietnam et le Japon.



Elle a estimé que, dans les temps à venir, les deux parties devraient intensifier davantage les échanges entre partis politiques afin d’accroître la confiance mutuelle. Dans un environnement international marqué par de fortes incertitudes, la préservation de multiples canaux de communication, diversifiés et flexibles, est essentielle pour permettre aux deux pays d’échanger en temps opportun leurs points de vue, de coordonner leurs réponses face aux défis communs, tout en maintenant une coopération et une amitié durables et stables.- VNA/VI