Le Hongrois Csaba Kőrösi élu président de l'Assemblée générale des Nations unies

Le diplomate hongrois Csaba Kőrösi a été élu par acclamation lors d’une session plénière de l’Assemblée générale des Nations unies, mardi 7 juin, président de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Le nouveau président de l'Assemblée générale des Nations unies Csaba Kőrösi. Photo: Xinhua

Il dirigera le principal organe délibérant et décisionnel des Nations unies à partir de septembre 2022, date à laquelle il succédera à l’actuel président, le Maldivien Abdulla Shahid.



La session plénière a également élu le Vietnam un des vice-présidents de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Le Vietnam prendra ses nouvelles fonctions à l’ouverture de la session, prévue le 13 septembre 2022.



L’Assemblée générale comprend les 193 États membres de l’ONU et M. Kőrösi s'est engagé à faire de «Solutions grâce à la solidarité, la durabilité et la science» la devise de sa 77e session.

M. Kőrösi a défini les priorités pour relever les défis mondiaux complexes tout en respectant les piliers clés de l'ONU que sont la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement durable.



Il s’agit notamment de rester ferme sur les principes de base de la Charte des Nations Unies, de faire des progrès significatifs et mesurables dans la «transformation durable», de renforcer le rôle de la science dans la prise de décision et de promouvoir une plus grande solidarité.



L’Assemblée générale est la principale instance d’élaboration des politiques des Nations unies. Rassemblant tous les États membres, elle offre un espace de discussion multilatéral unique pour débattre de l’ensemble des thèmes couverts par la Charte des Nations unies.