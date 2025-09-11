Lê Hoai Trung reçoit les ambassadeurs et chargés d’affaires des pays de l’ASEAN et du Timor-Leste

Lê Hoai Trung, ministre par intérim des Affaires étrangères, a reçu, le 11 septembre à Hanoï, les ambassadeurs et chargés d’affaires des pays de l’ASEAN ainsi que du Timor-Leste à Hanoï, venus lui présenter leurs félicitations à l’occasion de sa récente prise de fonction.

Au nom des ambassadeurs et chargés d’affaires aséaniens, l’ambassadeur de Malaisie, Dato’ Tan Yang Thai, représentant du pays qui assume la présidence tournante de l’ASEAN en 2025, a transmis au responsable vietnamien les félicitations chaleureuses et les messages cordiaux des ministres des Affaires étrangères de Malaisie et des autres États membres.

Se déclarant heureux de cette première rencontre sur sa nouvelle fonction, Lê Hoai Trung a échangé avec ses homologues sur les progrès économiques et sociaux du Vietnam, l’amélioration du niveau de vie de la population, ainsi que les grandes orientations de développement, notamment dans le domaine diplomatique.

Il a réaffirmé que l’ASEAN constituait une priorité stratégique dans la politique extérieure du Vietnam, lequel continuerait de travailler aux côtés des autres membres pour bâtir une Communauté de l’ASEAN unie, résiliente et influente sur la scène mondiale. Dans un contexte international marqué par les tensions et les conflits, il a souligné la nécessité pour les pays de l’ASEAN de préserver leur unité et leur cohésion afin de développer fortement leur bloc dans l’avenir.

Lê Hoai Trung, ministre par intérim des Affaires étrangères et les ambassadeurs et chargés d’affaires des pays de l’ASEAN et du Timor-Leste. Photo : VNA

Le ministre par intérim a également salué la future adhésion officielle du Timor-Leste au bloc régional, assurant que le Vietnam continuerait de l’accompagner et de l’aider à s’intégrer efficacement au rythme de développement de l’ensemble de la Communauté.

Lê Hoai Trung a exprimé le souhait que les ambassadeurs et chargés d’affaires restent des passeurs pour approfondir l’amitié et la coopération entre le Vietnam et les pays d’Asie du Sud-Est, contribuant ainsi à édifier une Communauté de l’ASEAN unie et solide, pilier de la paix et de la stabilité en Asie-Pacifique et dans l’océan Indien.

Les ambassadeurs ont salué le rôle actif du Vietnam dans le renforcement de la solidarité et de la centralité de l’ASEAN, ainsi que dans l’élaboration de la Vision post-2025 de la Communauté. Ils ont exprimé leur confiance dans la capacité du ministère vietnamien des Affaires étrangères, sous la direction de Lê Hoai Trung, à obtenir de nouveaux succès, renforçant ainsi le poids du pays au sein de la région et sur la scène internationale. - VNA/VI