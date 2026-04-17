Le haut dirigeant Tô Lâm visite le Centre Chine–ASEAN de coopération pour l’innovation en intelligence artificielle à Nanning

Dans le cadre de sa visite d’État en Chine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, s’est rendu le 17 avril au matin au Centre Chine–ASEAN de coopération pour l’innovation en intelligence artificielle, situé à Nanning, chef-lieu de la région autonome Zhuang du Guangxi.

Le haut dirigeant Tô Lâm et la haute délégation vietnamienne en visite au Centre Chine–ASEAN de coopération pour l’innovation en intelligence artificielle à Nanning. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien a visité une exposition consacrée à la coopération sino-vietnamienne dans l’application de l’intelligence artificielle, ainsi qu’un espace présentant des produits technologiques emblématiques développés par des entreprises chinoises.

Créé conjointement par le Guangxi et les pays de l’ASEAN, le Centre Chine–ASEAN de coopération pour l’innovation en intelligence artificielle vise à promouvoir un développement inclusif et mutuellement bénéfique de l’intelligence artificielle à l’échelle régionale et internationale. Il est considéré comme un projet emblématique dans le cadre de l’initiative de la « Route de la soie numérique » développée par la ville de Nanning.

Le haut dirigeant Tô Lâm et la haute délégation vietnamienne en visite au Centre Chine–ASEAN de coopération pour l’innovation en intelligence artificielle à Nanning. Photo: VNA

Entré en service le 30 juin 2025 dans sa première phase, le complexe couvre une superficie d’environ 7,78 km², dont près de 19 000 m² directement dédiés aux installations du centre.

Le centre a pour vocation de favoriser l’engagement des entreprises chinoises disposant de capacités technologiques avancées dans l’exploitation des opportunités offertes par les marchés de l’ASEAN, tout en renforçant la coopération dans l’application de l’intelligence artificielle dans des secteurs clés tels que l’agriculture, la santé, le tourisme, l’éducation, la finance et la logistique, en adéquation avec les besoins spécifiques de chaque pays. Il contribue également à la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans le domaine de l’IA.

À la fin de l’année 2025, 51 projets en Chine et 16 projets dans les pays de l’ASEAN avaient été signés dans le cadre de cette initiative. Le centre prévoit par ailleurs d’étendre son réseau à travers la création de filiales dans plusieurs villes chinoises et dans les États membres de l’ASEAN.

Dans cette dynamique, Hanoï et la région du Guangxi ont signé, le 26 novembre 2025, un mémorandum d’entente portant sur l’étude conjointe de la création d’un centre de coopération pour l’application de l’intelligence artificielle entre le Vietnam et la Chine, illustrant la volonté des deux parties de renforcer leur partenariat dans les technologies émergentes. -VNA/VI