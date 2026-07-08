Le haut dirigeant To Lam exhorte à bâtir un marché du travail moderne, transparent, flexible et intégré

Lors de l'événement. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé, le 8 juillet à Hanoï, une séance de travail avec le secteur de l'Intérieur consacrée à la qualité de la main-d'œuvre, aux solutions visant à créer des emplois durables ainsi qu'à la formation des ressources humaines dans la nouvelle étape de développement du pays.



Dans ses conclusions, To Lam a souligné la nécessité d'identifier avec lucidité les limites actuelles. Selon lui, le principal obstacle ne réside pas dans une insuffisance quantitative de la main-d'œuvre, mais dans le manque de travailleurs répondant aux exigences du développement. Le Vietnam souffre d'un déficit de compétences professionnelles, de discipline industrielle, de maîtrise des langues étrangères, de compétences numériques et vertes, ainsi que d'un manque de techniciens, d'ouvriers qualifiés, de personnel technique et de cadres intermédiaires. Le poids du secteur informel demeure important, le chômage des jeunes reste élevé, tandis que le vieillissement de la population s'accélère.



Il a ainsi appelé à passer d'une évaluation fondée sur la quantité de travailleurs à une approche privilégiant la qualité de la main-d'œuvre, l'efficacité de son utilisation et sa contribution à la productivité. Il ne s'agit plus seulement de mesurer le nombre de personnes ayant un emploi, mais également de veiller à ce que celui-ci soit formel, durable, productif et créateur de valeur, tout en garantissant aux travailleurs des compétences adaptées, un revenu stable, une protection sociale, ainsi que des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie et de reconversion professionnelle. La qualité des emplois, des ressources humaines et leur contribution à la compétitivité nationale doivent constituer les principaux critères d'évaluation.