Le Guide Michelin récompense 103 restaurants au Vietnam

Pour la première fois, 103 restaurants au Vietnam ont été honorés par le Guide Michelin, et quatre d'entre eux ont reçu une prestigieuse étoile Michelin lors d'une cérémonie le 6 juin au soir.

Photo: VNA

Les quatre restaurants honorés sont Gia, Hibana by Koki et Tam Vi à Hanoi, ainsi qu'Anan Saigon à Ho Chi Minh-Ville. Le statut accordé à ces restaurants élèvera la cuisine vietnamienne à des niveaux encore plus élevés dans le monde entier. Ils ont reçu la prestigieuse étoile du célèbre guide français pour offrir une cuisine de haute qualité et des expériences culinaires exceptionnelles.

Gia (Hanoi) est un restaurant contemporain vietnamien, dirigé par le chef Sam Tran. Ce prix est une reconnaissance pour son menu qui change au fil des saisons et s'inspire de l'héritage culinaire vietnamien. Sam Tran a également reçu le prix du jeune chef du Guide Michelin, qui récompense un jeune chef travaillant dans un restaurant de la sélection et dont le talent exceptionnel et le grand potentiel ont impressionné les inspecteurs.

Hibana by Koki (Hanoi) présente une expérience théâtrale dans un comptoir de 14 places au sous-sol de l'hôtel Capella, avec le chef Hiroshi Yamaguchi cuisinant habilement et avec précision des plats teppanyaki riches en saveurs complexes.

Tam Vi (Hanoi) est une maison de thé vintage qui se sent distinctement nord-vietnamienne avec sa collection nostalgique de meubles traditionnels et de calligraphies manuscrites. Ils servent des plats du Nord du Vietnam avec quelques options du Centre et du Sud.

Anan Saigon (Ho Chi Minh-Ville) est un restaurant contemporain vietnamien, dont le chef vietnamo-américain Peter Cuong Franklin applique des techniques de cuisine modernes aux recettes de cuisine de rue pour créer des saveurs alléchantes. Anan Saigon a été nommé meilleur restaurant du Vietnam en 2021 et se classe au 39e rang sur la liste des «50 meilleurs restaurants d'Asie» par le site Web theworlds50best.com. "Ce n'est pas facile de gérer un restaurant. Lorsque nous avons ouvert le nôtre il y a six ans, nous avons traversé six mois sans un seul client, mais maintenant tout le monde a accepté notre nourriture", a déclaré le chef Cuong Franklin après avoir reçu la reconnaissance.

Toujours lors de la cérémonie, 29 établissements dont 13 à Hanoi et 16 à Ho Chi Minh-Ville se sont vu décerner un Bib Gourmand (Favoris des inspecteurs pour une cuisine de qualité à prix modérés). La distinction Bib Gourmand met en lumière les restaurants de la sélection du Guide Michelin qui se distinguent par des offres au meilleur rapport qualité-prix. Sur les 29 établissements Bib Gourmand, plus de la moitié proposent de la gastronomie vietnamienne ou de la cuisine de rue.

De plus, 70 autres restaurants (32 à Hanoi et 38 à Ho Chi Minh-Ville) ont également rejoint la sélection du Guide Michelin Hanoi et Ho Chi Minh-Ville 2023, connus sous le nom de restaurants Michelin Selected.

Si la cuisine de rue et la cuisine locale sont à nouveau largement représentées dans cette sélection, le flux des voyageurs étrangers au Vietnam permet l'épanouissement de divers types de cuisine. Un bon mélange de restaurants français, européens, japonais, italiens, espagnols, latino-américains ou méditerranéens sont par exemple présentés.

Parmi les sélectionnés figurent La Badiane (Hanoi), charmant restaurant français à la cuisine fusion ; Truffle (Ho Chi Minh-Ville), un restaurant contemporain français ; les restaurants T.U.N.G (Hanoi) et The Monkey Gallery Dining (Ho Chi Minh-Ville) proposant tous deux une cuisine européenne contemporaine ; Akira Back (Hanoi) sert une cuisine japonaise, Octo (Ho Chi Minh-Ville) à l’espagnole et Quan An Ngon (Hanoi) avec ses spécialités vietnamiennes traditionnelles.

En plus de recommander des restaurants de qualité, le Guide Michelin vise également à mettre en valeur les personnes talentueuses qui contribuent à améliorer l'expérience gastronomique.

Parallèlement au prix du jeune chef du Michelin décerné au chef Sam Tran, le prix du service du Michelin, visant à mettre en valeur et à encourager les professionnels de la restauration qualifiés et talentueux qui améliorent considérablement l'expérience client, a été décerné à Nguyen Thi Nu du restaurant Vietnam House à Ho Chi Minh-Ville.

Le prix de la sommellerie du Michelin, reconnaissant les compétences, les connaissances et la passion des sommeliers talentueux, est décerné à Yu Yamamoto du restaurant Lua à Ho Chi Minh-Ville.



"Nous sommes très fiers de présenter enfin la première sélection de restaurants au Vietnam, avec un total de 103 restaurants dans le Guide, mettant en lumière quatre restaurants récompensés par une étoile Michelin", a déclaré Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin.

La première sélection à Hanoi et Ho Chi Minh-Ville met en évidence les différences et la variété de ce que ces deux villes ont à offrir. "Ce n'est que le début du voyage du Guide Michelin au Vietnam, et nos inspecteurs ont été plus que ravis d'avoir découvert de nombreux endroits gastronomiques à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville, et j'en suis sûr, beaucoup plus dans les années à venir", a souligné Gwendal Poullennec.