Le Guide Michelin présente neuf hôtels et resorts au Vietnam

En plus de lancer le premier guide culinaire à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, les experts du Guide Michelin recommandent également de nombreux hôtels et resorts que les touristes ne doivent pas manquer lorsqu’ils viennent au Vietnam.

Le café en plein air La Terrasse de l’hôtel Sofitel Legend Metropole Hanoi. Photo: CVN

Sur sa page Instagram officielle, le Michelin Guide indique que la plateforme a donné aux voyageurs l’accès à 6 000 hébergements uniques dans plus de 130 pays. Récemment, les experts du Guide Michelin ont sélectionné 9 hôtels et resorts exceptionnels au Vietnam.

Les neuf hôtels et resorts vietnamiens présentés par le Guide Michelin sont Zannier Hotels Bai San à Phu Yên, Sofitel Legend Metropole à Hanoi, Amanoi à Ninh Thuân, Azerai Ke Ga Bay à Binh Thuân, Mia Resort Nha Trang à Khanh Hoà, Pilgrimage Village Boutique Resort à Thua Thiên-Huê, Six Senses Con Dao à Bà Ria - Vung Tàu, The Island Lodge à Tiên Giang) et The Myst Dong Khoi à Hô Chi Minh-Ville.

Selon le Guide Michelin, les resorts isolés du Vietnam sont situés sur des plages de sable fin et blanc et des îlots préservés. Comme les sites historiques, ce sont aussi des destinations incontournables. En particulier, l’hôtel Sofitel Legend Metropole à Hanoï qui est un témoin de l’histoire, avec une architecture et des intérieurs exceptionnels. Pour les séjours au bord de la mer, un endroit comme Zannier Hotels Coral Beach illustre la pure beauté du Vietnam.

Selon les experts du Guide Michelin, le Sofitel Legend Metropole est un lieu de séjour incontournable à Hanoi. Le luxe du Métropole ne réside pas seulement dans son confort, c’est un hôtel 5 étoiles avec une longue histoireet un service haut de gamme.

Michelin a également salué Le Beaulieu au Sofitel Legend Metropole Hanoi «en tant que restaurant célèbre pour sa cuisine française et sa belle collection de vins» et Spices Garden «en tant que restaurant servant une cuisine traditionnelle vietnamienne de grande classe». «L’empreinte du passé se voit dans chaque espace de l’hôtel, c’est pourquoi le Métropole est unique et différent des nouveaux hôtels de la région», a déclaré le Guide Michelin.