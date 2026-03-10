Le Guangxi (Chine) prêt à renforcer la coopération en intelligence artificielle avec le Vietnam

Le Centre de coopération Chine-ASEAN pour les applications de l'IA est situé à Nanning, dans la province du Guangxi. Photo : VNA

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Wei Tao, président du gouvernement de la Région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), a souligné que la proximité géographique avec le Vietnam, les liens étroits et les affinités culturelles, ainsi que l’intensification des échanges économiques et de la coopération scientifique et technologique, constituent des atouts uniques et une base solide pour développer la coopération dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA).



Selon lui, l’IA est devenue au cours des deux dernières années un domaine important du développement du Guangxi. Évoquant les résultats de la coopération entre le Guangxi et les localités vietnamiennes dans le domaine de l’IA, Wei Tao a affirmé les résultats remarquables de la coopération en IA entre les deux parties depuis 2025, notamment le renforcement des partenariats entre entreprises, le développement de la coopération scientifique entre universités et l’intensification des échanges en matière de formation des ressources humaines. En 2025, le Guangxi a organisé avec succès cinq sessions de formation en IA destinées à la partie vietnamienne, réunissant plus de 200 participants.

Wei Tao, président du gouvernement de la Région autonome Zhuang du Guangxi (Chine). Photo : VNA

Le dirigeant du Guangxi a également indiqué qu’en novembre 2025, lors de sa visite au Vietnam, il avait présenté le plan chinois de renforcement des capacités globales en matière d’IA et les détails relatifs à la construction du Centre de coopération Chine-ASEAN pour les applications de l’IA dans le Guangxi. Il avait également assisté à la signature d’un mémorandum d’entente sur le Centre de coopération Chine-Vietnam pour les applications de l’IA, ainsi qu’à la signature de 14 accords de coopération entre entreprises des deux pays dans les domaines de l’économie numérique et de l’IA.



Concernant les perspectives de coopération à venir, Wei Tao a affirmé que le Guangxi est prêt à renforcer la coopération avec le Vietnam dans le domaine de l’IA autour de quatre axes principaux : améliorer les mécanismes de dialogue et de coordination, développer des modèles linguistiques de grande taille basés sur la langue vietnamienne, encourager la création d’équipes de recherche conjointes pour des projets pilotes d’application et renforcer la coopération dans la formation des talents. - VNA/VI