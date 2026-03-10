Le Guangxi (Chine) prêt à renforcer la coopération en intelligence artificielle avec le Vietnam
La proximité géographique avec le Vietnam, les liens étroits et les affinités culturelles, ainsi que l’intensification des échanges économiques et de la coopération scientifique et technologique, constituent des atouts uniques et une base solide pour développer la coopération dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), selon Wei Tao, président du gouvernement de la Région autonome Zhuang du Guangxi (Chine).
Le Centre de coopération Chine-ASEAN pour les applications de l'IA est situé à Nanning, dans la province du Guangxi. Photo : VNA
Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Wei Tao, président du gouvernement de la Région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), a souligné que la proximité géographique avec le Vietnam, les liens étroits et les affinités culturelles, ainsi que l’intensification des échanges économiques et de la coopération scientifique et technologique, constituent des atouts uniques et une base solide pour développer la coopération dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA).
Selon lui, l’IA est devenue au cours des deux dernières années un domaine important du développement du Guangxi. Évoquant les résultats de la coopération entre le Guangxi et les localités vietnamiennes dans le domaine de l’IA, Wei Tao a affirmé les résultats remarquables de la coopération en IA entre les deux parties depuis 2025, notamment le renforcement des partenariats entre entreprises, le développement de la coopération scientifique entre universités et l’intensification des échanges en matière de formation des ressources humaines. En 2025, le Guangxi a organisé avec succès cinq sessions de formation en IA destinées à la partie vietnamienne, réunissant plus de 200 participants.
Wei Tao, président du gouvernement de la Région autonome Zhuang du Guangxi (Chine). Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu par téléphone lundi soir, 9 mars, avec le président des Émirats arabes unis (EAU), Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, afin d’échanger sur la situation régionale et de promouvoir les relations entre le Vietnam et les EAU.