Le groupe Vietnam Airlines prévoit près de 5 500 vols pour les vacances

Le groupe Vietnam Airlines, qui comprend Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO, prévoit d'opérer près de 5 500 vols sur des lignes intérieures et internationales pendant la période de pointe des commémorations des rois Hùng et des vacances du 30 avril au 1er mai 2026.

Le groupe aérien devrait proposer près de 1,12 million de sièges durant cette période, soit une hausse de 15,5 % par rapport à la même période en 2025.

Sur le réseau intérieur, le groupe prévoit d'opérer plus de 3 800 vols, offrant plus de 730 000 sièges, soit une augmentation d'environ 13,3 % du nombre de vols et de 16 % de la capacité en sièges sur un an. Les augmentations de capacité se concentreront sur les lignes à forte demande reliant les principaux centres économiques et les destinations touristiques populaires.

La capacité des vols entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang augmentera de près de 30 % par rapport à la normale, tandis que la liaison Hanoï-Hô Chi Minh-Ville connaîtra une hausse de 12 %.

Les liaisons touristiques seront également renforcées : les vols au départ de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville vers Nha Trang et Phu Quoc augmenteront de près de 20 %, et ceux au départ de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville vers Hue et Quy Nhon de plus de 5 %.

Sur les lignes internationales, la compagnie aérienne prévoit d’opérer près de 1 700 vols, offrant près de 390 000 sièges, ce qui représente une augmentation de 13,4 % de la fréquence des vols et de 14,4 % de la capacité par rapport à l’année précédente.

Nguyen Quang Trung, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, a indiqué que la demande de voyages a tendance à fortement augmenter pendant les périodes de pointe, comme la commémoration des rois Hùng et les vacances du 30 avril au 1er mai.

Il a déclaré que Vietnam Airlines mobilise ses ressources de manière proactive, augmente la fréquence de ses vols et adapte ses opérations pour répondre à la demande des passagers tout en maintenant la connectivité aérienne nationale et internationale.

Malgré les difficultés persistantes auxquelles est confronté le secteur aérien, notamment la hausse du prix du carburant, les compagnies aériennes s'efforcent de maintenir des réseaux de vols stables et d'ajouter des services pour répondre à la demande croissante de voyages.

Vietnam Airlines a indiqué qu'elle continuera de suivre de près la demande du marché afin d'ajuster ses opérations avec souplesse tout en garantissant des vols sûrs et stables. Il est conseillé aux passagers de réserver leurs billets au plus tôt afin de garantir des itinéraires adaptés pendant la haute saison.- VNA/VI