Le groupe français Thales souhaite élargir sa coopération avec le Vietnam

Un produit fabriqué par Thales, un groupe d'électronique français spécialisé dans l'aérospatial, la défense, la sécurité et le transport terrestre. Photo: VNA

En marge du Salon mondial de la Défense et de la Sécurité (Eurosatory), organisé du 17 au 21 juin à Paris (France), Thales, un groupe d'électronique français spécialisé dans l'aérospatial, la défense, la sécurité et le transport terrestre, souhaite élargir sa coopération avec le Vietnam dans le domaine de la technologie des radars de défense.

Nicolas Bernardin, directeur de Thales Vietnam, a déclaré que fort de ses trois atouts que sont l'aérospatial, la sécurité de défense et la sécurité technique, Thales était présent au Vietnam durant 30 ans.

Le groupe entretient des relations de coopération traditionnelles avec Vietnam Airlines et la Compagnie générale de gestion des vols dans la surveillance et la protection des zones de vol, avec Viettel dans la production de cartes SIM, avec des banques dans la production de cartes de crédit et avec VNPT dans le développement de satellites, de la ville intelligente, l'identité numérique et la cybersécurité, a-t-il indiqué.

En particulier, depuis une dizaine d'années, Thales entretient une relation de coopération dans le domaine de la défense pour moderniser les plateformes militaires, a-t-il précisé.

Il a exprimé sa fierté lorsque le groupe a été choisi par le Vietnam pour fournir des solutions technologiques telles que le système de navigation par ultrasons (sonar) et la technologie des radars de défense. Le groupe s'efforce de développer des partenariats avec les industries locales afin de renforcer leurs capacités d'application et de transfert de technologies.

Coté à la bourse de Paris, présent dans 68 pays et employant plus de 81 000 experts, Thales est l'un des leaders mondiaux des équipements à destination des industries de l'aéronautique, de l'espace, de la défense, de la sécurité et des modes de transport. -VNA