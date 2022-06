Le Groupe des amis de la CNUDM appelé à agir plus face aux défis émergents

Près de 100 États membres du Groupe des amis de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 ont organisé une cérémonie le 14 juin pour marquer les 40 ans de l’adoption de la convention.

L’événement, organisé au siège de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU à New York, a coïncidé avec le premier anniversaire du groupe (30 juin) et la 32e réunion des États parties à la CNUDM (SPLOS 32).



Dans son discours de bienvenue, au nom des 12 membres fondateurs du groupe, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, a déclaré que malgré les difficultés causées par la pandémie de Covid-19 l’année dernière, le groupe maintenait toujours des activités régulières dans des formats flexibles.



Il a remercié les 115 États membres pour leur soutien constant et leur participation active aux activités communes, affirmant que cette participation reflète leur engagement envers l’objectif du groupe de faire respecter la CNUDM et le droit international.



L’ambassadeur Dang Hoàng Giang a souligné son espoir qu’au milieu des nombreux défis maritimes communs auxquels la communauté internationale est confrontée, le groupe continuera à se développer et à contribuer davantage aux efforts conjoints du monde en réponse à ces défis.

Le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et conseiller juridique de l’ONU, Miguel Soares, a affirmé que la CNUDM est un document complet qui réglemente toutes les activités sur les mers et les océans et constitue un cadre pour la coopération internationale, régionale et nationale sur les questions maritimes.



Il s’est félicité des activités du groupe et a exprimé l’espoir qu’il jouera davantage son rôle dans les forums sur les questions maritimes et contribuera à la gouvernance des océans, à la réalisation de l’Objectif de développement durable 14 sur la conservation et l’utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines, au maintien de l’ordre juridique des mers et des océans et le règlement pacifique des différends.



Pour sa part, la présidente du SPLOS 32, Vanessa Frazier, a estimé que les questions relatives aux mers et aux océans retiennent de plus en plus l’attention de la communauté internationale.



Vanessa Frazier a déclaré espérer qu’avec un grand nombre de membres de leurs régions, le groupe créerait un forum ouvert et amical permettant aux pays de discuter non seulement des questions maritimes mais aussi d’autres d’intérêt commun, contribuant ainsi à la pleine mise en œuvre des activités de la CNUDM et du SPLOS.



Un groupe d’amis est un forum informel pour améliorer la compréhension de cet accord multilatéral et échanger bonnes pratiques et idées afin de mieux contribuer à la gouvernance des océans. Le groupe d’amis de la CNUDM, composé de 115 membres, a été le premier initié par le Vietnam et l’Allemagne. À ce jour, 115 États en sont membres et le Vietnam invite tous les autres États à se joindre au groupe.