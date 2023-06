Le Groupe d'amis de la CNUDM de 1982 promeut la multilatéralisme et la coopération internationale

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU a présidé le 31 mai à New York une réunion des ambassadeurs des 12 pays fondateurs du Groupe d'amis de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, afin d'évaluer les activités ces derniers temps et de définir des orientations futures.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo: VNA

Les ambassadeurs ont convenu que le Groupe d'amis de la CNUDM de 1982 continuerait à promouvoir activement son rôle, à diversifier ses modes de fonctionnement et à poursuivre avec persévérance ses objectifs, en particulier dans le contexte où la promotion du multilatéralisme et de la coopération internationale devient de plus en plus urgente.

A cette occasion, les ambassadeurs ont discuté des orientations du Groupe dans les temps à venir lorsque de nombreux événements importants sur la mer et l'océan auront lieu à l'ONU, tels que la 33e réunion des États parties à la CNUDM (SPLOS 33) et l'adoption d'un traité sur la protection de la biodiversité au-delà des zones de juridiction nationale (BBNJ).

Un groupe d'amis est un forum informel pour améliorer la compréhension de cet accord multilatéral et échanger bonnes pratiques et idées afin de mieux contribuer à la gouvernance des océans. Le Groupe d'amis de la CNUDM, composé de 115 membres, a été le premier initié par le Vietnam et l'Allemagne.