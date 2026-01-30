Le gratin du judo d’Asie du Sud-Est a rendez-vous au Vietnam en mai

L'équipe vietnamienne de judo aux 33es Jeux d'Asie du Sud-Est, en Thaïlande. Photo: Délégation sportive vietnamienne

Le Vietnam accueillera les Championnats d’Asie du Sud-Est de judo 2026, qui se dérouleront en mai dans le hall omnisports de la province de Bac Ninh.



Le Vietnam a été désigné pour accueillir les Championnats d’Asie du Sud-Est de judo cette année, a annoncé Nguyên Huu An, chef du département de judo de l’Autorité des sports du Vietnam et secrétaire général de la Fédération de judo du Vietnam.



Nous avons finalisé le plan d’organisation et veilleont à ce que les installations répondent aux normes professionnelles tout au long du tournoi, a-t-il précisé.



Des judokas de neuf équipes d’Asie du Sud-Est s’affronteront pour remporter des médailles, tant chez les hommes que chez les femmes. Les judokas vietnamiens auront l’opportunité de se mesurer sur leur sol national aux meilleurs athlètes de la région.



Avant ce tournoi, les judokas participeront aux Championnats d’Asie de judo 2026, qui se dérouleront en Chine en avril, avant de se rendre au Vietnam pour les Championnats d’Asie du Sud-Est.



L’année dernière, le tournoi d’Asie du Sud-Est s’est tenu aux Philippines, avec des épreuves pour les catégories juniors et seniors. Le Vietnam a dominé le classement général, remportant 14 médailles d’or en combat.



Les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) en Thaïlande en décembre 2025 ont constitué la plus récente compétition internationale pour le judo vietnamien.

L’équipe vietnamienne de judo a décroché notamment l’or en Nage no Kata avec Trân Quôc Cuong et Phan Minh Hanh. – VNA/VI