Le grand défilé du 30 avril est en répétition préliminaire au niveau de l’État

Une répétition préliminaire au niveau national pour le grand défilé commémorant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025) s’est déroulée vendredi soir 25 avril dans la rue Lê Duân, dans le 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.



Étaient présents et ont dirigé la répétition : Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti, président de sa Commission de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses, et vice-président permanent du Comité central de pilotage pour la célébration des anniversaires majeurs et des événements historiques importants du pays pour la période 2023-2025 ; Nguyên Van Nên, membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et président du Comité de pilotage pour la célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale ; et le général Phan Van Giang, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense.



La répétition préliminaire au niveau de l’État a réuni 25 formations militaires et de milices, 17 formations de police et 12 formations d’organisations de masse.

Une représentation artistique lors de la répétition préliminaire au niveau national Photo : VNA

Le même jour, des détachements d’hélicoptères et d’avions de chasse ont également effectué un entraînement aérien au-dessus du centre-ville de Hô Chi Minh-Ville.



La répétition finale au niveau national est prévue le 27 avril au matin, dans la rue Lê Duân.



La grande cérémonie marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale aura lieu le 30 avril à 6h30, avec la participation d’environ 13.000 personnes. – VNA/VI