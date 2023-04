Le gouverneur général d’Australie David Hurley commence sa visite d’État au Vietnam

Le gouverneur général d’Australie David Hurley et son épouse Linda Hurley sont arrivés lundi après-midi à l’aéroport international de Noi Bai à Hanoï, entamant leur visite d'État au Vietnam du 3 au 6 avril sur invitation du président vietnamien Vo Van Thuong.

Il s’agit de la première visite d’État d’un dirigeant étranger au Vietnam cette année. Le gouverneur général d’Australie est également le premier dirigeant étranger que le président Vo Van Thuong accueille depuis sa prise de fonctions en mars dernier. Cette visite marque en outre le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Australie (1973-2023).

Durant son séjour au Vietnam, le gouverneur général d’Australie David Hurley ira rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée ainsi qu’aux héros morts pour la Patrie au mémorial dans la rue Bac Son à Hanoï.

Le dirigeant australien assitera s’entriendra avec le président Vo Van Thuong. Il aura des entrevues avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Le président Vo Van Thuong et le gouverneur général d’Australie David Hurley rendront visite à la Force de maintien de la paix du Vietnam...

Par ailleurs, le gouverneur général d’Australie et son épouse participeront à un certain nombre d’activités marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, ainsi qu’à des échanges en matière d’éducation et entre habitants à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville. Ils rencontreront d’anciens étudiants ayant fait leurs études en Australie et visitera des établissements éducatifs à Ho Chi Minh-Ville.

Cette visite contribuera à renforcer les liens entre les deux pays à tous les niveaux, à consolider la confiance stratégique entre les deux pays, et marquera un jalon des relations bilatérales cette année.