Le gouverneur de la préfecture de Niigata, Hanazumi Hideyo, à l’honneur

L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a remis le 20 décembre le certificat d'honneur du Premier ministre au gouverneur de la préfecture de Niigata, Hanazumi Hideyo, pour ses nombreuses contributions au développement des relations de coopération et d’amitié entre le Vietnam et le Japon.

Pham Quang Hieu a déclaré que le certificat d'honneur du Premier ministre était une reconnaissance des efforts exceptionnels du gouverneur Hanazumi Hideyo pour la promotion de la coopération entre la préfecture de Niigata et les localités du Vietnam.

Il a souligné qu'au cours des 50 dernières années, les relations Vietnam-Japon se sont développées de manière globale dans tous les domaines comme la politique, la sécurité, la défense, l'économie, le commerce et l'investissement, tout en affirmant que l'échange et la coopération entre les localités constituaient un point positif dans les relations bilatérales.

Selon le diplomate, la coopération entre les localités des deux pays était très étendue, avec plus de 100 paires de relations établies. Les relations entre la préfecture de Niigata et les localités vietnamiennes, notamment Vinh Long, Thanh Hoa et Can Tho, sont devenues un exemple typique de coopération décentralisée entre le Vietnam et le Japon. Il a souhaité que le gouverneur de Niigata, Hanazumi Hideyo, continue à prêter attention et à rendre cette relation plus pratique et efficace dans les temps à venir.

Hanazumi Hideyo a exprimé son honneur et sa joie de recevoir le certificat d'honneur du Premier ministre du Vietnam. Il a déclaré que Niigata comptait environ 4 500 travailleurs vietnamiens, ce qui en fait un élément indispensable du développement socio-économique local.

Il a souhaité voir la préfecture de Niigata renforcer la coopération avec les localités vietnamiennes dans les domaines de l'économie, des ressources humaines, du tourisme et de l'agriculture. - VNA/VI