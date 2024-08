Le gouvernement vietnamien promeut la coopération dans la défense avec le Japon

En recevant ce mardi à Hanoï le ministre japonais de la Défense Kihara Minoru, en visite officielle au Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien créait des conditions favorables à la coopération entre les deux ministères de la Défense.

Pham Minh Chinh et Kihara Minoru se sont réjouis du développement des relations Vietnam-Japon pour devenir de plus en plus profondes, plus substantielles et élargies dans tous les domaines.

En 2023, les deux pays ont organisé près de 500 activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques et de l'élévation de leurs relations vers un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que le Vietnam valorisait et souhaitait travailler avec le Japon pour mettre en œuvre de manière pratique et efficace le cadre de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Il a proposé que les deux parties continuent d'échanger des délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau ; d’encourager les investisseurs japonais à investir davantage et de haute qualité au Vietnam ; de coopérer pour améliorer les capacités d’administration et la formation des ressources humaines ; d’augmenter le commerce bilatéral et de créer davantage des conditions pour que les produits agricoles vietnamiens puissent entrer sur le marché japonais ; de promouvoir une coopération d’aide publique au développement de nouvelle génération ; de promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines comme les puces semi-conductrices, l'intelligence artificielle... ; de coopérer pour résoudre les problèmes de population et de développement, d'épuisement des ressources, de transformation numérique, de transformation verte...

Affirmant que la coopération en matière de défense est un pilier important des relations bilatérales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié et a proposé que les deux ministères de la Défense continuent de renforcer leur coopération dans les domaines de la formation des ressources humaines, du transfert de technologies, du soutien aux équipements, de la sécurité des réseaux...

Le ministre Kihara Minoru a présenté ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens suite au décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong, qui a grandement contribué à la promotion des relations Vietnam-Japon. Il a hautement apprécié le taux de croissance économique et le développement rapide du Vietnam ces dernières années.

Le ministre a souligné que sa visite au Vietnam visait à contribuer à renforcer davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon et à promouvoir la coopération en matière de défense dans les domaines d'intérêt mutuel, y compris les domaines mentionnés par Pham Minh Chinh.

Discutant de la situation mondiale et régionale, les deux parties ont souligné l'importance d'assurer la sécurité, la sûreté, la liberté de l'aviation et du survol en Mer Orientale et de résoudre tous les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, en particulier la Charte des Nations Unies et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. - VNA/VI