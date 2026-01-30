Le gouvernement vietnamien place l’innovation au centre des mouvements d’émulation

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Conseil central d’émulation et de récompense, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Conseil central d’émulation et de récompense, a présidé jeudi matin à Hanoï la 17ᵉ réunion de cet organe pour le mandat 2021-2026, consacrée au lancement de nouveaux mouvements d’émulation axés sur l’innovation ainsi que sur les transitions numérique et verte.

Étaient présents à la séance la vice-présidente de la République et première vice-présidente du Conseil, Vo Thi Anh Xuân, ainsi que les membres permanents du Conseil et les dirigeants des ministères et organismes relevant de l’échelon central.

Lors de la réunion, le Conseil a approuvé le plan de mise en œuvre du mouvement national intitulé « Tout le pays s’émule pour l’innovation, le développement des sciences et des technologies, la transformation numérique et la transition verte ». Ce mouvement s’inscrit dans la mise en œuvre des résolutions du 14ᵉ Congrès national du Parti et vise à accélérer la transformation du modèle de croissance, à améliorer la productivité et à renforcer la compétitivité de l’économie nationale.

La réunion du Conseil central d’émulation et de récompense. Photo: VNA

Le Premier ministre a réaffirmé la méthode de travail constante du gouvernement, fondée sur l’action résolue, la poursuite des objectifs jusqu’à leur terme et l’efficacité comme critère unique d’évaluation des résultats.

Dressant le bilan des mouvements d’émulation lancés ces dernières années, il a salué leurs effets positifs sur la stabilité sociale et l’amélioration du bien-être de la population. Il a notamment cité la mobilisation de la solidarité nationale face à la pandémie de COVID-19, le programme visant à éliminer les logements précaires, le défi des « 500 jours et nuits » pour l’achèvement de 3 000 km d’autoroutes, ainsi que la campagne « Quang Trung » consacrée à la reconstruction des zones touchées par les catastrophes naturelles.

Soulignant que « l’émulation consiste à semer et la récompense à récolter », le chef du gouvernement a appelé à poursuivre efficacement les mouvements existants tout en lançant de nouvelles initiatives adaptées à la situation actuelle. Ces mouvements doivent contribuer concrètement à la mise en œuvre des résolutions du 14ᵉ Congrès du Parti et des résolutions thématiques du Bureau politique, tout en mobilisant l’ensemble de la population et en garantissant que chacun bénéficie des résultats du développement.

Pour la période à venir, le Premier ministre a défini une feuille de route reposant sur cinq axes stratégiques : le perfectionnement des institutions, la mobilisation des ressources, l’investissement dans les infrastructures, le développement des technologies de pointe et le maintien des équilibres stratégiques.

Outre le mouvement dédié à l’innovation et aux transitions numérique et verte, il a demandé d’étudier et de lancer d’autres mouvements d’émulation, notamment en faveur du développement de l’économie privée parallèlement au rôle moteur de l’économie d’État, ainsi que de la construction de communes, quartiers et zones spéciales sûrs, heureux et exempts de drogue et de criminalité.

Le Premier ministre a enfin appelé les comités du Parti et les autorités à tous les niveaux, en particulier les dirigeants, à jouer un rôle moteur dans l’organisation et la mise en œuvre effective des mouvements d’émulation, en renforçant les capacités numériques et en promouvant l’innovation au sein de leurs localités et organismes. – VNA/VI