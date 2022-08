Le gouvernement travaille sur le décaissement d’investissements publics

Lors de sa réunion périodique de juillet, le gouvernement a discuté mercredi après-midi du décaissement d’investissements publics et de la mise en oeuvre des programmes cibles nationaux sur la réduction de la pauvreté, l’édification de la Nouvelle Ruralité, le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses.

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les ministères, organes et localités ayant mené à bien le décaissement d’investissements publics. Il a également critiqué les ministères, organes et localités ayant un faible taux de décaissement. Le chef du gouvernement a ensuite demandé aux ministères, organes et localités dans leur ensemble de chercher à résoudre rapidement les problèmes, de créer des groupes de travail pour accélérer le décaissement d'investissements publics…

Le Premier ministre a déclaré qu'après cette réunion, le gouvernement publierait une résolution sur la promotion des investissements publics et trois programmes cibles nationaux dans les temps à venir.

Selon un rapport du ministère des Finances, le décaissement du plan d'investissement du budget de l'État depuis le début de l'année au 31 juillet est estimé à 186.848,16 milliards de dongs, représentant 34,47% du plan assigné par le Premier ministre, soit une légère baisse par rapport à la même période de l’année dernière.

Concernant les programmes cibles nationaux, selon le ministère du Plan et de l’Investissement, au 27 juillet, 28 des 63 localités ont déclaré avoir préparé environ 6.279 milliards de dongs du budget local pour les mettre en œuvre.