Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié un article intitulé «Le gouvernement sous la direction du Parti : 80 ans de parcours au service de la nation et du peuple» à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation du gouvernement.



L'Agence vietnamienne d'information (VNA) tient à présenter l’article en intégralité:



LE GOUVERNEMENT SOUS LA DIRECTION DU PARTI : 80 ANS DE PARCOURS AU SERVICE DE LA NATION ET DU PEUPLE



Pham Minh Chinh

Membre du Politburo, Premier ministre



Au cours des 80 ans de glorieuse histoire de la nation, sous la direction du Parti et du vénérable président Hô Chi Minh, le gouvernement a, à différentes époques, soutenu l’ensemble du système politique, le peuple et les soldats pour surmonter toutes les épreuves, tirant parti de la force de l’unité nationale et de la puissance de l’époque, remportant de magnifiques victoires, menant avec succès la cause de la résistance et de l’édification nationale, obtenant l’indépendance, la liberté et le bonheur du peuple, et menant résolument le pays sur la voie du renouveau, de l’intégration et du développement.



En repensant aux 80 années du gouvernement à travers des périodes pleines de difficultés et de défis, mais aussi marquées par une grande gloire, un grand honneur et une grande fierté dans la Révolution vietnamienne, sous la direction du Comité central du Parti, du président Hô Chi Minh, et la direction directe constante du Politburo, du Secrétariat et des Secrétaires généraux successifs, du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam en 1945 au gouvernement de la République socialiste du Vietnam aujourd’hui, nous sommes restés unis et inébranlables, avec « un esprit commun de haut en bas » et « une navigation fluide sur toute la longueur et toute la largeur », tout en luttant et en préservant sans relâche, tout cela pour l’objectif de « l’indépendance nationale liée au socialisme » et la vie libre, prospère et heureuse du peuple, contribuant à des tournants d’une importance « décisive » et à des victoires mémorables, de grandes réalisations d’une importance historique pour notre nation.



Après le succès de la Révolution d’Août, le 28 août 1945, le gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam annonça sa création à la nation et au monde, dévoilant un cabinet national unifié de 15 membres avec le président Hô Chi Minh comme président. Le 2 septembre 1945, le président Hô Chi Minh, au nom du gouvernement provisoire, prononça la Déclaration d’indépendance, proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam, mettant fin à plus d’un millénaire de régime féodal et près d’un siècle de domination coloniale et fasciste, inaugurant une ère nouvelle – celle de l’indépendance et de la liberté pour le peuple et le pays. Dans ces premiers jours du gouvernement révolutionnaire naissant, où la situation était aussi précaire que « la vie ne tenait qu’à un fil », sous la direction du Parti et du président Hô Chi Minh, le Gouvernement provisoire organisa, construisit et consolida simultanément l’administration révolutionnaire, tout en défendant à la fois « les menaces intérieures et extérieures » ; Nous avons construit et renforcé les capacités nationales, lancé des mouvements pour « éradiquer l’ennemi de la famine » avec le mouvement « Des jarres de riz pour soulager la famine », « éradiquer l’ennemi de l’analphabétisme » avec le mouvement « Éducation pour tous » et la campagne de la « Semaine d’or » ; organisé les élections législatives du 6 janvier 1946. Le 2 mars 1946, lors de sa première session, l’Assemblée nationale de la première législature a formé le gouvernement de coalition de résistance composé de 14 membres et, le 9 novembre 1946, lors de sa deuxième session, adopté la première Constitution de notre pays.



Face aux nouvelles tentatives de la France coloniale de s’emparer de notre pays, le président Hô Chi Minh a lancé un appel à la résistance nationale dans la nuit du 19 décembre 1946, exprimant sa volonté de sacrifice et sa détermination à défendre l’indépendance et la liberté de la nation. Français Sous la direction du Parti, le Gouvernement, avec le peuple et les soldats de tout le pays, s’est engagé dans la « résistance de tous les peuples, lutte sur tous les fronts », stabilisant la vie civile tout en renforçant les forces armées, culminant avec des victoires clés pendant la campagne du Viet Bac de l’automne-hiver 1947, la campagne des frontières de l’automne-hiver 1950, la campagne d’hiver-printemps de 1953-1954, et a finalement conduit à l’historique « Victoire de Diên Biên Phu » qui « a résonné à travers les cinq continents et a secoué le monde » le 7 mai 1954, forçant la France à la Conférence de Genève, avec notre délégation dirigée par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Van Dông pour négocier la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Indochine.



Cherchant à saper les Accords de Genève, les colons français, puis les impérialistes américains, ont divisé notre nation et établi un régime fantoche au Sud. Sous la direction du Parti et du président Hô Chi Minh, le gouvernement s’est attaché à mobiliser les forces de toute la nation, en s’appuyant sur la puissance de l’époque, pour mener à bien simultanément la double tâche stratégique de construction du socialisme au Nord et de lutte pour la libération du Sud et la réunification nationale. Le Nord est devenu une « base arrière majeure », soutenant le Sud bien-aimé comme « grande ligne de front ». Des mouvements de grande ampleur ont été lancés, tels que « Ba san sang » (trois préparations), « Ba dam dang » (trois responsabilités), « Gio Dai Phong » (grand vent), « Trong Bac Ly » (tambours de Bac Ly), « Song Duyên Hai » (vagues côtières) et « Co Ba Nhât » (drapeau de Ba Nhât). En exploitant le « trident » du pouvoir politique, militaire et diplomatique, nous avons remporté des victoires héroïques lors de l’offensive et l’insurrection générale de Mâu Thân en 1968, de la bataille aérienne de Diên Biên Phu en 1972 et, surtout, de l’offensive générale et du soulèvement du printemps 1975, qui ont culminé avec la victoire finale du 30 avril 1975, libérant le Sud et réunifiant la nation après plus de deux décennies de division. Sous la direction du Politburo, le gouvernement a négocié et signé l’Accord de Paris en 1973, visant à mettre fin à la guerre et à instaurer la paix au Vietnam et en Indochine.



Après la réunification du pays, la première session de la 6e Assemblée nationale (1976) a décidé de nommer le pays la République socialiste du Vietnam. Sous la direction du Parti, le gouvernement (connu sous le nom de Conseil des ministres de juillet 1981 à septembre 1992) s’est attaché à orienter les efforts pour construire et développer l’économie, faire face aux conséquences de la guerre, rétablir la production et les activités commerciales, continuer à protéger les frontières et remplir le noble devoir international d’aider le peuple cambodgien à échapper au régime génocidaire.



Face à la stagnation économique causée par un modèle de gestion centralisé, bureaucratique et subventionné, qui laissait la population aux prises avec des difficultés, le Parti et l’État ont initié un changement de mentalité de gestion économique avec la Directive 100 du Secrétariat du Comité central du Parti, datée du 13 janvier 1981, la politique « Khoan 10 » pour l’agriculture en vertu de la Résolution 10 du Politburo, datée du 5 avril 1988, et les « trois plans » pour l’industrie et le commerce en vertu de la Décision 25/CP du Conseil du gouvernement du 21 janvier 1981, sur un certain nombre de politiques et de mesures visant à promouvoir les activités de production et d’affaires proactives et l’autonomie financière des entreprises étatiques (SOE).



D’un pays souffrant de pénuries alimentaires, le Vietnam est parvenu à l’autosuffisance alimentaire, a commencé à exporter du riz après seulement un an de mise en œuvre de la politique « Khoan 10 » et est aujourd’hui l’un des principaux exportateurs mondiaux de riz. Ces premiers résultats du processus de renouveau ont contribué à transformer le paysage socio-économique du pays, aidant le Vietnam à sortir de la pauvreté et à formuler et renforcer progressivement les arguments concrets en faveur du développement d’une économie de marché à orientation socialiste.



Le 6e Congrès national du Parti (décembre 1986) a inauguré une nouvelle ère : celle de l’innovation, de l’intégration et du développement du pays. Sous la direction du Parti et avec l’appui de l’Assemblée nationale, le Conseil des ministres (le gouvernement depuis octobre 1992) a donné des instructions proactives et décisives à tous les niveaux, secteurs et localités pour mettre en œuvre le renouveau économique autour de trois piliers clés : l’élimination des subventions bureaucratiques, le développement d’une économie multisectorielle à propriété diversifiée, et l’ouverture et l’intégration au monde extérieur. L’accent a été mis sur un renouveau global dans tous les domaines, des institutions et de la législation au développement socio-économique, en passant par la protection de l’environnement, la protection sociale, la réduction de la pauvreté, l’amélioration des conditions de vie de la population, la consolidation et le renforcement de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que la promotion des relations extérieures et de l’intégration internationale.



Le Vietnam, autrefois une économie dépendante de l’aide, isolée et sous embargo, est devenu une économie ouverte et dynamique, classée parmi les pays à forte croissance de la région et du monde. Il figure aujourd’hui parmi les 15 premiers pays attirant les investissements étrangers et les 20 premières économies mondiales en termes de commerce. Le pays a notamment mobilisé des ressources et mis en œuvre efficacement des politiques visant à garantir la protection sociale, les prestations sociales et la réduction durable de la pauvreté, tout en améliorant continuellement le bien-être matériel et spirituel de sa population. Le Vietnam est considéré comme un modèle de réussite dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), ayant atteint l’objectif de réduction de la pauvreté avec dix ans d’avance.



S’appuyant sur les traditions héroïques de l’Armée populaire et de la Force populaire de sécurité publique tout au long de la Révolution vietnamienne, sous la direction du Parti et avec le soutien de l’Assemblée nationale, le gouvernement s’est attaché à orienter et à prioriser les ressources pour consolider et renforcer les capacités nationales de défense et de sécurité ; à bâtir une solide posture de défense populaire, une posture de sécurité axée sur le peuple et une attitude citoyenne ferme ; à développer vigoureusement les industries de défense et de sécurité à double vocation ; et à renforcer les mesures de prévention de la criminalité afin de maintenir une vie paisible et stable pour la population. Les relations extérieures et l’intégration internationale ont été largement et largement développées, héritant et promouvant la tradition diplomatique de coexistence pacifique du pays, ainsi que le style diplomatique du président Hô Chi Minh consistant à « utiliser les invariants pour répondre aux variables ». Cette approche concilie indépendance, autonomie et cohérence stratégique avec flexibilité tactique, plaçant l’intérêt national au-dessus de tout.



Le paysage des relations extérieures du Vietnam n’a cessé de se développer. Le pays a adhéré aux Nations Unies en 1977, à l’ASEAN en 1995, a signé l’accord commercial Vietnam-États-Unis en 2000 et a, à ce jour, signé et participé à 17 accords de libre-échange (ALE). Il entretient désormais des relations diplomatiques avec près de 200 pays et a établi des partenariats globaux, stratégiques ou globaux avec 38 nations, dont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Cela a renforcé la position du Vietnam sur la scène internationale, lui conférant une puissance, un potentiel, une renommée et un prestige internationaux sans précédent dans son histoire.



Le Vietnam a contribué activement et continuellement à résoudre les problèmes régionaux et mondiaux. L’armée et les forces de sécurité publique ont participé aux missions de maintien de la paix de l’ONU, ce qui lui a valu une reconnaissance internationale et les éloges de la communauté internationale.



Afin d’atteindre les deux objectifs stratégiques du centenaire, tels que définis dans la résolution du 13e Congrès national du Parti, le Parti a clairement défini sa politique : se concentrer sur la construction d’une base et d’une vision, et créer des avancées décisives dans une nouvelle ère : celle de l’essor, du développement fort, de la civilisation et de la prospérité de la nation. Sous la direction directe du Comité central du Parti, de son Bureau politique et de son Secrétariat, dirigé par le secrétaire général du Parti, Tô Lam, et en étroite coordination avec l’Assemblée nationale, le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations sociopolitiques, le gouvernement s’attache à orienter et à traduire les politiques du Parti en programmes, plans, tâches et solutions concrets dans tous les secteurs.

Avant tout, avec l’implication de l’ensemble du système politique, le gouvernement s’est attaché à diriger résolument les ministères, les secteurs et les localités afin de révolutionner l’organisation de l’appareil et de « réaménager les frontières administratives » dans l’esprit de rationaliser l’appareil central, de fusionner les unités administratives provinciales et communales, de mettre fin à la mission historique du niveau de district et d’instaurer un modèle d’administration locale à deux niveaux. Après la restructuration et la rationalisation, le gouvernement pour la période 2021-2026 se compose de 14 ministères, de trois agences de niveau ministériel et de cinq agences gouvernementales. L’administration locale fonctionne à deux niveaux : 34 provinces et villes et 3 321 communes, arrondissements et zones spéciales. Parallèlement, la transition d’un système administratif basé sur la gestion vers une administration simplifiée et axée sur les services a été amorcée. Ce système a commencé à fonctionner de manière fluide, permettant un traitement plus rapide et plus pratique des procédures administratives, ainsi qu’un gain de temps et une réduction des frais de déplacement pour les citoyens et les entreprises.



Le gouvernement a continué de promouvoir et de développer les trois piliers : une démocratie socialiste, un État de droit socialiste et une économie de marché à orientation socialiste, sous la direction du Parti, la gestion de l’État et la supervision du peuple.



Des efforts ont été déployés pour mettre en œuvre la vision constante de placer l’être humain au centre, comme sujet, objectif, ressource et principale motivation du développement, sans sacrifier le progrès social, l’équité, le bien-être ou l’environnement à la simple croissance économique.



L’accent a été mis sur la mise en œuvre drastique, synchrone et efficace des principaux points de vue et politiques du Parti : (1) Le développement économique et social et la protection de l’environnement sont au cœur de ses préoccupations ; (2) La construction du Parti est la clé, le travail du personnel étant la clé des clés ; (3) Le développement de la culture comme fondement spirituel de la société ; (4) Le renforcement de la défense et de la sécurité nationales ainsi que la promotion des affaires étrangères et de l’intégration internationale sont essentiels et réguliers ; (5) La poursuite de la lutte contre la corruption, le gaspillage et autres phénomènes négatifs ; (6) Mettre l’accent sur la sécurité sociale, créer toutes les opportunités d’accès égal à l’éducation, à la santé, à la culture et aux sports, améliorer la vie spirituelle et matérielle de la population et « ne laisser personne de côté ».

À ce jour, le Vietnam a atteint avec succès l’objectif du 13e Comité central du Parti de supprimer les logements temporaires et vétustes dans tout le pays, avec un an et quatre mois d’avance sur le calendrier prévu, soit un total de 334 234 logements.



Le gouvernement s’est efforcé de faire progresser les trois avancées stratégiques : établir un nouveau modèle de croissance, restructurer l’économie, accélérer l’industrialisation et la modernisation, et développer de nouvelles forces productives. Le gouvernement a mis en œuvre avec détermination les politiques du Politburo dans des domaines clés, en suivant le principe suivant : « Les ressources naissent de la vision et de l’état d’esprit ; l’élan naît de l’innovation et de la créativité ; et la force naît du peuple et des entreprises », en s’attachant à orienter la mise en œuvre drastique des avancées dans le développement du système d’infrastructures socio-économiques ; et en accélérant la construction de projets d’infrastructures clés : autoroutes, aéroports, ports maritimes, infrastructures numériques, éducation, santé et culture. Parmi les projets clés figurent la ligne à grande vitesse Lào Cai – Hanoï – Hai Phong, les préparatifs de la ligne à grande vitesse Nord-Sud, les lignes ferroviaires urbaines de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et 2. Le développement des infrastructures stratégiques a été un point fort de ces dernières années, contribuant à redynamiser le pays et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement [5]. Le gouvernement vise à dépasser les objectifs de 3 000 km d’autoroutes et de 1 000 km de routes côtières cette année.



Au cours de ses 80 ans d’histoire glorieuse, malgré de nombreuses périodes difficiles et éprouvantes, sous la direction avisée du Parti communiste vietnamien, le gouvernement a constamment fait preuve d’une forte détermination, d’efforts considérables et d’actions décisives, réalisant de grandes réalisations d’importance historique dans tous les secteurs. De l’expérience du gouvernement, plusieurs enseignements clés peuvent être tirés : (1) Défendre l’étendard de l’indépendance nationale et du socialisme ; le gouvernement doit considérer cela comme une condition préalable et un principe directeur dans toutes ses activités ; (2) Placer le peuple au centre ; (3) Renforcer continuellement la solidarité au sein du Parti, parmi le peuple, à travers la nation et la solidarité internationale ; le gouvernement doit créer toutes les conditions pour promouvoir et exploiter la puissance de la grande solidarité nationale ; (4) Combiner la force nationale avec la force de l’époque, la puissance intérieure avec l’influence internationale ; le gouvernement doit être central dans l’intégration de ces forces tout en maintenant l’indépendance et l’autonomie. (5) La bonne direction du Parti est le facteur primordial déterminant le succès de la révolution vietnamienne ; par conséquent, toutes les activités du gouvernement doivent toujours fonctionner sous la direction directe et globale du Parti, en particulier du Politburo et du Secrétariat, dirigés par le Secrétaire général du Parti.



Notre pays entre dans une nouvelle phase de développement, marquée par un mélange d’opportunités et de défis, ces derniers étant plus importants encore. La situation mondiale et régionale devrait rester volatile, complexe et imprévisible ; la concurrence stratégique entre les grandes puissances et les conflits persistent dans de nombreuses régions ; la croissance économique, le commerce et les investissements mondiaux ralentissent, entraînant des risques croissants. Parallèlement, le vieillissement de la population, l’épuisement des ressources, la pollution environnementale, les pandémies, les catastrophes naturelles, le changement climatique, la sécurité de l’information et la cybersécurité sont des enjeux de plus en plus complexes, exerçant des impacts croissants sur toutes les nations et toutes les régions.



Sous la direction du Parti, avec l’implication active du système politique, la participation et le soutien de la population et du monde des affaires, et en s’appuyant sur ses réalisations et sa précieuse expérience acquise au cours des 80 dernières années, le gouvernement continuera de promouvoir la solidarité, d’agir avec plus de détermination et d’efficacité, et de poursuivre des approches proactives et innovantes, afin de remplir pleinement ses missions et responsabilités, et de faire entrer le pays dans une nouvelle ère : celle de la richesse, de la civilisation et de la prospérité, aux côtés des puissances mondiales. Le gouvernement s’attachera à bâtir un gouvernement de facilitation du développement, de transparence, d’action drastique et au service du peuple. Il mettra résolument en œuvre la révolution organisationnelle ; réorganisera les unités administratives à tous les échelons et déploiera le modèle d’administration locale à deux niveaux, transformant l’État d’une « fonctionnement en ligne droite » à une « lignes droites, voies claires, progression unanime ». Nous favoriserons également la rationalisation de l’appareil et améliorerons l’efficacité de la gestion de l’État et de la gouvernance sociale. La décentralisation et la délégation de pouvoirs doivent être accélérées, dans l’esprit du principe « la localité décide, la localité met en œuvre, la localité assume la responsabilité ».

Le gouvernement favorisera les avancées stratégiques de manière concrète et efficace ; continuera de perfectionner les institutions de développement afin de libérer les forces productives, de mobiliser efficacement toutes les ressources et de susciter et créer de nouveaux moteurs de développement. Le Vietnam se concentrera sur la formation et le développement de ressources humaines de haute qualité, en adéquation avec la demande du marché ; il accordera une attention particulière à l’attraction, la promotion, l’éducation et le développement des talents, conformément à la pensée Hô Chi Minh sur la « recherche des personnes talentueuses et vertueuses ». Il est nécessaire de continuer à débloquer, mobiliser et utiliser efficacement les ressources, en créant des avancées plus fortes dans le développement d’un système d’infrastructures socio-économiques synchrone et moderne, créant ainsi une prémisse pour que la nation s’élève et décolle dans une nouvelle ère de développement.



Le gouvernement stimulera fortement la croissance économique associée à la restructuration économique et établira un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et des ressources humaines de haute qualité. Il accélérera l’industrialisation et la modernisation de l’économie en préservant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en garantissant les grands équilibres économiques. Il déploiera tous les efforts et la détermination nécessaires pour élaborer des plans et des solutions spécifiques afin d’atteindre l’objectif de croissance du PIB de plus de 8 % en 2025, créant ainsi la dynamique, la force, l’esprit et la confiance nécessaires pour viser une croissance moyenne de 10 % ou plus au cours de la prochaine période.



Le gouvernement se concentrera sur la mise en œuvre drastique et efficace de politiques importantes concernant les avancées scientifiques et technologiques, l’innovation et la transformation numérique nationale ; l’intégration internationale dans le nouveau contexte ; l’élaboration et l’application des lois ; le développement économique privé ; le développement économique de l’État ; l’éducation et la formation ; la santé publique et la culture. L’objectif est que, immédiatement après la publication des résolutions du Bureau politique, le gouvernement soumette à l’Assemblée nationale pour approbation des résolutions sur les mécanismes et politiques spécifiques et importants. Le gouvernement publiera immédiatement des plans d’action spécifiques et se concentrera sur leur mise en œuvre drastique et efficace.



Le gouvernement mettra en œuvre de manière synchrone des solutions pour le développement global de la culture et du peuple vietnamiens, en mettant l’accent sur la construction et le développement d’une culture vietnamienne « nationale, scientifique, populaire », avancée et imprégnée d’identité nationale. Il accordera une attention particulière au bien-être social, à la sécurité, à l’ordre et à la sûreté, au progrès social et à la justice, ainsi qu’à la vie matérielle et spirituelle de la population, « sans laisser personne de côté ». Le gouvernement se concentrera sur l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation à tous les niveaux ; innovera et perfectionnera les mécanismes et les politiques de développement démographique ; bâtira un système de santé équitable, de qualité, efficace et durable.



Le gouvernement renforcera la gestion et l’utilisation efficiente des ressources, la protection de l’environnement et l’adaptation proactive au changement climatique ; favorisera la transition verte ; mettra en œuvre efficacement des programmes de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles et de réponse au changement climatique dans le delta du Mékong ; déploiera un programme de prévention des inondations et des glissements de terrain dans les régions montagneuses et du centre du pays ; et résoudra fondamentalement la grave pollution environnementale dans les grandes villes.



Le gouvernement continuera de consolider et de renforcer le potentiel de défense et de sécurité nationales ; et protégera fermement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la patrie. Il constituera une armée populaire et une police populaire révolutionnaires, disciplinées, d’élite et modernes. L’accent sera mis sur la prévention et la lutte contre tous les types de criminalité, notamment la criminalité liée à la drogue, la cybercriminalité et la criminalité liée aux hautes technologies. Il mènera systématiquement une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, se faisant ainsi un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale. Le gouvernement se concentrera sur la bonne gestion des affaires étrangères du Parti, de la diplomatie d’État et de la diplomatie populaire, et veillera à élever le niveau des relations extérieures dans la nouvelle ère, afin qu’elles soient à la hauteur de la stature historique et culturelle et du statut du pays.



D’autres tâches consistent à rendre le Comité du Parti du Gouvernement et les comités du Parti à tous les niveaux des ministères, des secteurs et des localités véritablement intègres et forts ; à constituer un contingent de cadres et de membres du Parti, en particulier de chefs d’organismes, dotés des capacités nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches ; à promouvoir l’étude et l’application de la pensée, de la moralité et du mode de vie de Hô Chi Minh et à s’acquitter de la responsabilité de donner l’exemple aux cadres et aux membres du Parti ; à lutter résolument contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs dans l’administration publique et dans la société tout entière, conformément aux directives du Comité central de pilotage pour la prévention et le contrôle de la corruption, des phénomènes négatifs et du gaspillage.



Quatre-vingts ans de gouvernement : un parcours, un objectif, marqué par la solidarité, l’humanité, la volonté, le courage, la confiance et l’aspiration ; savoir valoriser le temps et promouvoir l’intelligence et la décision au bon moment. Français Nous sommes fermement convaincus que, sous la direction du glorieux Parti communiste du Vietnam, la compagnie et la supervision de l’Assemblée nationale, le soutien du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques, avec l’esprit de « Le gouvernement est au service du peuple », « Tout ce qui est bénéfique au peuple doit être fait de toutes nos forces. Tout ce qui est nuisible au peuple doit être évité de toutes nos forces », le gouvernement, les administrations à tous les niveaux, secteurs, localités, ainsi que le peuple et les soldats du pays continueront de promouvoir l’esprit de solidarité, de s’unir et de s’efforcer de mettre en œuvre avec succès les objectifs stratégiques fixés, faisant fermement entrer le pays dans une nouvelle ère, aux côtés des puissances mondiales, comme l’a toujours souhaité le bien-aimé président Hô Chi Minh. – VNA/VI