Le gouvernement promulgue un décret sur la gratuité, la réduction et le soutien des frais de scolarité

Le gouvernement a promulgué le 3 septembre 2025, le décret n°238/2025/NĐ-CP définissant la politique en matière de frais de scolarité, d’exemptions, de réductions, de soutiens aux frais de scolarité, d’aides aux dépenses d’études ainsi que le prix des services dans le domaine de l’éducation et de la formation.

Ce texte, qui comprend six chapitres et vingt-neuf articleset s'applique à tous les établissements du système éducatif national. Il établit un cadre juridique pour la perception, la gestion et le soutien des frais de scolarité, dans l’objectif de garantir l’équité sociale dans l’accès à l’éducation.

Selon un nouveau décret, certaines personnes seront exonérées de frais de scolarité si elles étudient dans des filières spécialisées, jugées essentielles pour le développement socio-économique, la défense et la sécurité du pays. Quatorze catégories de bénéficiaires sont également concernées, notamment les enfants d’âge préscolaire, les élèves de l’enseignement général dans les établissements publics, y compris ceux de l’éducation permanente au niveau secondaire, les personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie et leurs enfants, les élèves et étudiants handicapés, orphelins ou bénéficiant d’allocations sociales mensuelles, les élèves admis par le régime de sélection spéciale ainsi que ceux des classes préparatoires universitaires.

Sont aussi inclus les étudiants issus de minorités ethniques appartenant à des foyers pauvres ou quasi-pauvres, les étudiants en philosophie marxiste-léniniste et en pensée de Hô Chi Minh, les étudiants de troisième cycle dans certaines spécialités médicales comme la psychiatrie, l’anatomopathologie, la médecine légale, la médecine légale psychiatrique, les maladies infectieuses ou la réanimation, de même que les étudiants appartenant à des minorités ethniques très peu nombreuses vivant dans des zones particulièrement défavorisées. Enfin, les apprenants inscrits dans des filières difficiles à recruter mais nécessaires à la société bénéficient également de l’exonération.

Le décret précise par ailleurs les catégories bénéficiant de réductions. Ainsi, une diminution de 70 % des frais est accordée aux élèves et étudiants des disciplines artistiques traditionnelles et spécifiques telles que đờn ca tài tử (chant des amateurs), chant ca trù (chants des courtisanes), chèo (théâtre populaire), tuồng (théâtre classique), cải lương (théâtre rénové), arts du cirque et de la danse, ainsi qu’à ceux suivant des formations pénibles, toxiques ou dangereuses, ou appartenant à des minorités ethniques résidant dans des villages et communes particulièrement défavorisés. Une réduction de 50 % est prévue pour les élèves et étudiants dont le père ou la mère a été victime d’un accident du travail ou souffre d’une maladie professionnelle et perçoit une allocation régulière.

Le texte élargit en outre la politique de soutien. Les enfants d’âge préscolaire, les élèves de l’enseignement général et les apprenants de programmes scolaires suivis dans des établissements privés ou semi-privés bénéficient d’un appui financier pour les frais de scolarité. Les étudiants de troisième cycle dans certaines spécialités médicales inscrits dans des établissements privés sont également concernés. S’agissant du soutien aux dépenses d’études, celui-ci est destiné aux enfants et élèves orphelins de père et de mère, aux personnes handicapées, aux enfants issus de foyers pauvres, ainsi qu’aux élèves appartenant à des minorités ethniques et résidant dans des zones reculées, en difficulté particulière, en zones côtières ou insulaires.

La promulgation du décret n°238/2025/NĐ-CP illustre la volonté du gouvernement de multiplier les opportunités éducatives et de réduire la charge financière qui pèse sur les apprenants, en particulier ceux issus de groupes vulnérables. Elle vise aussi à encourager le développement de filières spécialisées répondant aux besoins du pays en ressources humaines, contribuant ainsi à la croissance socio-économique et au renforcement de la défense et de la sécurité nationale. - VNA